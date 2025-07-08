Qeelin全新Wulu Mini Solitaire珠寶 10萬有找輕奢入手、自由混搭

早從中世紀歐洲與亞洲文化的交流，便讓傳統文化得以相互影響、生成全新的美學結晶。東方珠寶品牌近日發表新款Wulu Mini Solitaire系列珠寶項鍊、耳環與手鍊，延續品牌經典的葫蘆輪廓，展現生活中的靈巧轉化一瞬。

Wulu系列是Qeelin的經典設計，取東方文化中帶有好運（福）與官俸（祿）的葫蘆為形，轉譯設計成帶有西方風格的簡約的幾何符號，而Wulu Mini Solitaire系列則除了具有葫蘆的8字型，並在葫蘆「中」鑲嵌了2顆圓形鑽石，也像是兩個人的相遇、又或是好運成雙。新款的Wulu Mini Solitaire系列珠寶的18K白金或玫瑰金項鍊則在葫蘆兩側展現加入了鑽石鑲嵌，讓鑽石與貴金屬的光芒更加搶眼，此外新款的紅繩手環則是將Wulu以左右兩側紅繩固定、並「加掛」一枚小巧的玫瑰金Q字母裝飾元素，象徵了品牌的首字母。