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Qeelin全新Wulu Mini Solitaire珠寶 10萬有找輕奢入手、自由混搭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Qeelin Wulu Mini 18K 玫瑰金鑲鑽圈形耳環，59,000元。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Mini 18K 玫瑰金鑲鑽圈形耳環，59,000元。圖／Qeelin提供

早從中世紀歐洲與亞洲文化的交流，便讓傳統文化得以相互影響、生成全新的美學結晶。東方珠寶品牌近日發表新款Wulu Mini Solitaire系列珠寶項鍊、耳環與手鍊，延續品牌經典的葫蘆輪廓，展現生活中的靈巧轉化一瞬。

Wulu系列是Qeelin的經典設計，取東方文化中帶有好運（福）與官俸（祿）的葫蘆為形，轉譯設計成帶有西方風格的簡約的幾何符號，而Wulu Mini Solitaire系列則除了具有葫蘆的8字型，並在葫蘆「中」鑲嵌了2顆圓形鑽石，也像是兩個人的相遇、又或是好運成雙。新款的Wulu Mini Solitaire系列珠寶的18K白金或玫瑰金項鍊則在葫蘆兩側展現加入了鑽石鑲嵌，讓鑽石與貴金屬的光芒更加搶眼，此外新款的紅繩手環則是將Wulu以左右兩側紅繩固定、並「加掛」一枚小巧的玫瑰金Q字母裝飾元素，象徵了品牌的首字母。

全系列Wulu Mini Solitaire系列項鍊、耳環與手環訂價分別為61,000元、59,000元與44,500元，可自由混搭，展現將白金、玫瑰金與鑽石的冷暖交織，輕奢迷人。

當東方的葫蘆「轉譯」成帶有西方的簡約風格，讓Qeelin Wulu Mini Solitaire珠寶散發明亮的當代時髦風采。圖／Qeelin提供
當東方的葫蘆「轉譯」成帶有西方的簡約風格，讓Qeelin Wulu Mini Solitaire珠寶散發明亮的當代時髦風采。圖／Qeelin提供
Qeelin為Wulu Mini系列發表新款Solitaire珠寶，輕奢上手。圖／Qeelin提供
Qeelin為Wulu Mini系列發表新款Solitaire珠寶，輕奢上手。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Mini 18K 玫瑰金鑲鑽紅繩手鍊，44,500元。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Mini 18K 玫瑰金鑲鑽紅繩手鍊，44,500元。圖／Qeelin提供

品牌 珠寶 鑽石

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