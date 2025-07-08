布魯克林貝克漢夫婦出任Moncler廣告主角 重遊倫敦告白地點

布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）與老婆妮可拉佩茲貝克漢（Nicola Peltz Beckham）成為Moncler 2025早秋形象廣告「London, A Love Affair」的主角，以紀實風格畫面記錄他們穿梭倫敦歷史街區的時光，重遊二人情定倫敦的腳步，捕捉兩位主角重遊舊地時的火花。

Moncler系列故事透過全新廣告繼續發展，並聚焦於知名人物與城市之間的故事。上一季的廣告邀來定居紐約、知名影集「安眠書店」主角潘巴奇利（Penn Badgley）穿梭於曼克頓的大街小巷。而之前Moncler的城市步履也曾探索過巴黎、漫遊過馬德里，2025年早秋則是來到了倫敦。

倫敦是布魯克林的出生地，他說「倫敦見證了我們之間的無數美好回憶。我們在這裡第一次向對方說『我愛你』，所以每次回到倫敦總會喚起那段浪漫回憶。當Moncler提議在此地拍宣傳廣告時，我們十分雀躍能夠有機會展示倫敦的魅力。」