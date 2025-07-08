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布魯克林貝克漢夫婦出任Moncler廣告主角 重遊倫敦告白地點
布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）與老婆妮可拉佩茲貝克漢（Nicola Peltz Beckham）成為Moncler 2025早秋形象廣告「London, A Love Affair」的主角，以紀實風格畫面記錄他們穿梭倫敦歷史街區的時光，重遊二人情定倫敦的腳步，捕捉兩位主角重遊舊地時的火花。
Moncler系列故事透過全新廣告繼續發展，並聚焦於知名人物與城市之間的故事。上一季的廣告邀來定居紐約、知名影集「安眠書店」主角潘巴奇利（Penn Badgley）穿梭於曼克頓的大街小巷。而之前Moncler的城市步履也曾探索過巴黎、漫遊過馬德里，2025年早秋則是來到了倫敦。
倫敦是布魯克林的出生地，他說「倫敦見證了我們之間的無數美好回憶。我們在這裡第一次向對方說『我愛你』，所以每次回到倫敦總會喚起那段浪漫回憶。當Moncler提議在此地拍宣傳廣告時，我們十分雀躍能夠有機會展示倫敦的魅力。」
布魯克林演繹早秋系列的高雅倫敦風格造型，尼龍外套採用斜紋Boudin絎縫和全新的柔軟針織衣領，而百搭的配色包括柔和的咖啡色、綠色、灰色、藍色和黑色，帶來各種配搭可能性。妮可拉以層次配搭揉合實用功能與精緻美感，布料是塑造奢華層次造型的關鍵，系列選用卡其色、米色和灰褐色等細緻色調的精細羊毛、粗花呢和毛圈紗加強保暖效果。軍裝夾克和海軍風格外套則加入實用的尼龍細節，又或添上皮革、麂皮和羊毛皮細節。Moncler 2025早秋系列現於Moncler專門店發售。
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