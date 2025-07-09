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粉絲瘋搶！「交響情人夢」音樂劇交響音樂會 宣布驚喜加場 7月14日中午12點準時開搶

聯合新聞網／ 聯合數位文創
上野樹里攜經典代表作《交響情人夢》來台演出。圖／東寶演劇部提供
上野樹里攜經典代表作《交響情人夢》來台演出。圖／東寶演劇部提供

改編自經典漫畫與日劇的夢幻鉅作——「交響情人夢」音樂劇交響音樂會，將於2025年9月6日與9月7日，在台北流行音樂中心盛大登場，消息一出便掀起粉絲的熱烈關注。集結上野樹里、三浦宏規、竹中直人三位黃金卡司現場演唱，搭配全編制交響樂團現場演奏，震撼再現「交響情人夢」經典故事。

「交響情人夢」音樂劇交響音樂會開賣首日便吸引上千名粉絲搶購，9月6日19:30、9月7日14:30兩場次的門票銷售逼近完售，再次證明「交響情人夢」在台灣的超高人氣。為回應觀眾的熱烈迴響，主辦單位聯合數位文創也在與日方努力爭取下，驚喜宣佈另外加開2025 年 9 月 6 日（六）14:30 場次！加演場次將於 2025 年 7 月 14 日（一）中午 12 時於 udn售票網啟售，最後搶票機會，絕對不可錯過！

「交響情人夢」原作由漫畫家二之宮知子所創作，自出版以來已歷二十餘年，累積大批粉絲。2006年首度改編為日劇，成為了一代經典；2023年正式推出的音樂劇版本，在日本也創下了全場次開賣即完售的佳績。本次推出音樂劇交響音樂會版本的全新製作，延續音樂劇的精華，加入交響樂團的演出元素，規模更為升級，令人耳目一新。

「交響情人夢」音樂劇交響音樂會將以全新的樣貌帶來大家記憶中「野田妹」與「千秋王子」的故事，作為全球首站，台灣觀眾將率先體驗到這場音樂盛宴，相信無論是初次接觸，或是多年來喜愛的觀眾，都將在熟悉的旋律中，感受那份關於音樂與成長的悸動。

【演出資訊】

日本原班X全新製作《交響情人夢》音樂劇交響音樂會

演出地點：台北流行音樂中心

演出時間：2025年9月6日 14:30（加演場）/19:30、9月7日 14:30，共3場

售票網站： udn售票網

粉絲專頁：https://www.facebook.com/udnperformance

票價資訊：5,200/4,800/4,400/3,800/3,400/2,800/2,200/1,600/1,000

加演場啟售時間：7月14日中午12:00起

主辦單位：聯合數位文創

製作單位：東寶／講談社／富士電視台／LIVE EXAM

情人 音樂劇 音樂會

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