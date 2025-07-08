快訊

早有預謀？當街持刀殺害妻子、小姨 土城家暴男遭聲押禁見

中職／台灣太熱了？李珠珢「俏麗短髮」亮相 粉絲嗨：超級可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

香奈兒出雜誌！首本藝術與文化刊物全球23家獨立書店限定 台北這裡有

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒於2025年6月推出全新藝術與文化刊物《ARTS & CULTURE Magazine Vol. 1》。圖／香奈兒提供
香奈兒於2025年6月推出全新藝術與文化刊物《ARTS & CULTURE Magazine Vol. 1》。圖／香奈兒提供

時尚龍頭品牌香奈兒（CHANEL）於2025年6月推出全新藝術與文化刊物《ARTS & CULTURE Magazine Vol. 1》，是由CHANEL藝術、文化與傳承部門以及CHANEL 藝術、文化與傳承部門總裁Yana Peel主導，聚焦過去五年間品牌與藝術家及文化機構的合作成果。

這本雜誌全刊以英文呈現，採用大開本設計並精選多種藝術紙張，透過約250頁的篇幅，透過專業觀點深度關注不同領域的藝術家。內文收錄關於曹斐、陸揚、Savanah Leaf與Tracey Emin的專題文章，更呈現CHANEL Next Prize得主的作品集，讓讀者得以一窺新銳藝術家們的卓越才華，見證他們為藝術世界注入的蓬勃生機。

《ARTS & CULTURE Vol. 1》亦深入探索香奈兒的品牌傳承，內容涵蓋建築師Peter Marino的專訪、藝術史學家RoseLee Goldberg的文章，以及攝影師Roe Ethridge為CHANEL History Collection特別創作的攝影作品，包括香奈兒女士收藏於私人寓所的物品，以及品牌傳承部收藏的作品。

《ARTS & CULTURE Vol. 1》於全球20座城市的23家獨立書店同步發行，包括阿姆斯特丹、班加羅爾、曼谷、柏林、格拉斯哥、香港、倫敦、洛杉磯、墨西哥城、米蘭、紐約、巴黎、巴西聖保羅、首爾、上海、雪梨、台北、東京及蘇黎世。其中，台北是與Moom Bookshop合作，陳列展示至七月底，有興趣的讀者可至Moom Bookshop免費翻閱這本沒有對外販售的雜誌。

其他參與書店包括：洛杉磯Arcana、阿姆斯特丹Athenaeum、上海Bananafish、曼谷Bangkok CityCity Gallery、雪梨BTWNLNS、墨西哥城Casa Bosques、紐約Casa Magazines、班加羅爾Champaca、柏林Do You Read Me!?、倫敦Foreign Exchange News、倫敦Reference Point、米蘭Libreria Bocca、聖保羅Megafauna、蘇黎世Never Stop Reading、北京postpost、格拉斯哥Ripe、倫敦Rococo News & Magazines、首爾Still Books、倫敦Tenderbooks以及香港ACO BOOKS。

CHANEL 倫敦 品牌

延伸閱讀

愛彼聯手Mark Ronson慶品牌150周年 加碼全新委託藝術創作11月登場

「福爾摩沙北海岸藝術季」7／18精彩登場 不錯過！漂流木藝術共創饗宴

堆疊出層次迸發的專屬香氣！香奈兒嘉柏麗全新輕紗柔霧香氛及身體油

香奈兒助攻「羅浮宮天堂電影院」電影節 經典電影免費看

相關新聞

每天300通電話打爆！台南首間「旭集」前兩週全滿 穿和服送紀念品

饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」，將於7月9日正式插旗新光三越台南新天地本館6樓，開設台南首間、全台第7間...

布魯克林貝克漢夫婦出任Moncler廣告主角 重遊倫敦告白地點

布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）與老婆妮可拉佩茲貝克漢（Nicola Peltz Beckham）成為...

香奈兒出雜誌！首本藝術與文化刊物全球23家獨立書店限定 台北這裡有

時尚龍頭品牌香奈兒（CHANEL）於2025年6月推出全新藝術與文化刊物《ARTS & CULTURE Magazine...

愛彼聯手Mark Ronson慶品牌150周年 加碼全新委託藝術創作11月登場

一個人生日值得慶祝、一個品牌經營長達100年以上更值得盛大歡暢。以經典「皇家橡樹」聞名的愛彼（Audermars Pig...

超萌黑貓ingki現身台中誠品480趴趴走 出自韓國新銳插畫家金藝琳創作

貓奴快來看，誠品生活480有超萌黑貓出沒。來自韓國的超萌黑貓，出自韓國新銳插畫家金藝琳的筆下角色「ingki英吉」，參與...

梵克雅寶花園添新品種！Fleurs d'Hawaï五色寶石繽紛綻放

自創立以來，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）不斷將奼紫嫣红的繁花，淬煉成無數珠寶和腕表。1907年一枚雛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。