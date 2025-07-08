香奈兒出雜誌！首本藝術與文化刊物全球23家獨立書店限定 台北這裡有

時尚龍頭品牌香奈兒（CHANEL）於2025年6月推出全新藝術與文化刊物《ARTS & CULTURE Magazine Vol. 1》，是由CHANEL藝術、文化與傳承部門以及CHANEL 藝術、文化與傳承部門總裁Yana Peel主導，聚焦過去五年間品牌與藝術家及文化機構的合作成果。

這本雜誌全刊以英文呈現，採用大開本設計並精選多種藝術紙張，透過約250頁的篇幅，透過專業觀點深度關注不同領域的藝術家。內文收錄關於曹斐、陸揚、Savanah Leaf與Tracey Emin的專題文章，更呈現CHANEL Next Prize得主的作品集，讓讀者得以一窺新銳藝術家們的卓越才華，見證他們為藝術世界注入的蓬勃生機。

《ARTS & CULTURE Vol. 1》亦深入探索香奈兒的品牌傳承，內容涵蓋建築師Peter Marino的專訪、藝術史學家RoseLee Goldberg的文章，以及攝影師Roe Ethridge為CHANEL History Collection特別創作的攝影作品，包括香奈兒女士收藏於私人寓所的物品，以及品牌傳承部收藏的作品。

《ARTS & CULTURE Vol. 1》於全球20座城市的23家獨立書店同步發行，包括阿姆斯特丹、班加羅爾、曼谷、柏林、格拉斯哥、香港、倫敦、洛杉磯、墨西哥城、米蘭、紐約、巴黎、巴西聖保羅、首爾、上海、雪梨、台北、東京及蘇黎世。其中，台北是與Moom Bookshop合作，陳列展示至七月底，有興趣的讀者可至Moom Bookshop免費翻閱這本沒有對外販售的雜誌。

其他參與書店包括：洛杉磯Arcana、阿姆斯特丹Athenaeum、上海Bananafish、曼谷Bangkok CityCity Gallery、雪梨BTWNLNS、墨西哥城Casa Bosques、紐約Casa Magazines、班加羅爾Champaca、柏林Do You Read Me!?、倫敦Foreign Exchange News、倫敦Reference Point、米蘭Libreria Bocca、聖保羅Megafauna、蘇黎世Never Stop Reading、北京postpost、格拉斯哥Ripe、倫敦Rococo News & Magazines、首爾Still Books、倫敦Tenderbooks以及香港ACO BOOKS。