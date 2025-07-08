愛彼聯手Mark Ronson慶品牌150周年 加碼全新委託藝術創作11月登場

一個人生日值得慶祝、一個品牌經營長達100年以上更值得盛大歡暢。以經典「皇家橡樹」聞名的愛彼（Audermars Piguet）今年喜逢品牌創立150周年，除了日前由兩位品牌好友、傑出音樂人Mark Ronson、Raye打造了主題歌曲《Suzanne》，更宣布委託藝術家Adrián Villar Rojas發表全新雕塑作品《無題：敵人的語言》（Untitled：The Language of the Enemy），預計將在11月於美國阿斯彭藝術博物館（Aspen Art Museum）正式公開亮相。

1875年創立於瑞士布拉蘇斯（Le Brassus）的愛彼，至今仍是非集團、獨立經營的瑞士高級製表品牌，並以前衛、運動、創新、高複雜深受手表收藏家喜愛，近年更積極將觸角延伸至音樂、藝術領域；像是來自英國的Mark Ronson原本就是當代重要的音樂製作人、DJ，而年僅28歲的Raye更是以首張專輯《My 21st Century Blues》寫下全英音樂獎好紀錄的全方位新生代樂手，同時兩人都以傑出的音樂才華、成為愛彼（Audemars Piguet）的音樂好友。

日前Mark Ronson與Raye攜手合作，將情感化成樂音創作出了一首單曲《Suzanne》，其中Suzanne不只是紀念愛彼家族往年的一位重要女性Suzanne Audemars，同時Suzanne也是一位對Mark Ronson有重要意義的女性名字，帶有雙重意涵；為此愛彼不僅記錄下這段重要的創作過程，日前兩人更在倫敦的180 Studios現場演唱、盛大紀念愛彼的品牌150年紀，同時歌曲也在愛彼官方Youtube頻道中可免費聆聽。

然而畢竟150周年是一個如斯特殊的重要年份，長年支持藝術創作的愛彼也宣布，品牌的當代藝術贊助計畫與阿斯彭藝術博物館及愛彼共同委託、藝術家Adrián Villar Rojas創作的雕塑作品《無題：敵人的語言》將在今年11月正式對外公開。

事實上，愛彼早從2013年便開始與源自瑞士的國際藝術博覽會「巴塞爾藝術展」（Art Basel）展開合作，每年在瑞士巴塞爾、美國邁阿密與香港所舉辦的巴塞爾藝術中中，展出受愛彼當代藝術贊助計畫所贊助的藝術作品，強化愛彼在精密製表背後所投射延伸的當代藝術面向。

1980年出生的阿根廷藝術家Adrián Villar Rojas採用了「協作式虛構」（collaborative fabulation）的方法進行藝術創作，以愛彼表廠所在的布拉蘇絲為靈感，重現一個虛構的史前場景：當尼安德塔人與智人的首次合作，是一次對過往的回望、對未來的省思、也是一次平行時空的奇幻重構。 這件《無題：敵人的語言》將先在愛彼表廠素在的汝拉山谷展出，2026夏天並將移師美國

阿斯彭藝術博物館。這不僅是愛彼當代藝術贊助計畫首次在汝拉山谷舉辦委託作品的首展，亦是該計畫與阿斯彭藝術博物館的首個共同委託專案。