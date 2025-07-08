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每天300通電話打爆！台南首間「旭集」前兩週全滿 穿和服送紀念品

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「巧鮨」提供有現點現握的壽司。記者陳睿中／攝影
「巧鮨」提供有現點現握的壽司。記者陳睿中／攝影

饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」，將於7月9日正式插旗新光三越台南新天地本館6樓，開設台南首間、全台第7間門市，店內並以台南小吃為靈感，推出「南城枝豆葛粿」、「鴨香米糕芝丸揚」等8款限定料理與2款限定飲品。為慶祝新店開幕，7月9日至8月15日，民眾換上和服或浴衣至台南店用餐，即贈送限量「緣起物特典」一組。

全新開幕的台南西門店，占地470坪，提供386個客席座位，空間設計靈感汲取台南的文化核心與歷史紋理，透過日式職人美學轉譯。入口處設有在地「府城光彩繡莊」以台灣傳統針線編織而成的鳳凰花意象，藉此呼應「鳳凰城」。餐檯設計，同樣延續九大餐區的設計，規劃「巧鮨」、「生盛」、「醞炙」等九個主題，各個餐區可見到五條港、嘉南大圳、孔廟、赤崁樓、億載金城等在地意象融入設計細節之中，呈現在地設計美學。

除了古都的建築意象，台南西門店也以府城經典的小吃為靈感，推出8款台南限定料理（因餐期而異）。「南城枝豆葛粿」以葛粉與白河蓮藕粉取代米漿，再揉合毛豆泥製成毛豆碗粿，搭配蝦鬆、海膽醬油，展現台日交融的風土滋味。「平魚蒸圓佐柚子胡椒」則是以虱目魚肚丁、竹筍製成肉圓，再以紫蘇碎、柴魚柚子胡椒醬增添香氣。

其他的限定餐點，還包括鴨香米糕芝丸揚、千縷蒡絲藕糕、七味青韻漬旗魚、金鑽鳳梨海老沙拉、柚蜜軟絲彩蔬沙拉等料理，可見到紅蟳米糕、台南蜜餞等在地元素的影子。旭集台南西門店除了持續與「蜷尾家」合作，還攜手台南人氣酒吧「Bar INFU」，推出「雪鞠」、「波間」等兩款限定調酒，增添微醺時光。

業者透露，自開放訂位以來，平均每日可以接到300通訂位電話、100則訊息，目前前兩個星期已經全滿，接下來的平日9成滿，假日則僅剩零星座位。為推廣日本文化之美，旭集台南西門店於開幕期間，攜手台南市台日文化友好交流基金會推出期間限定活動「南城夏祭」，7月9日至8月15日，凡穿著浴衣或和服前來用餐，即可獲贈限量「緣起物特典」一組。同時，至台南市定古蹟府東創意森林「和茶寮」租借浴衣，出示當日訂位證明，即可享有折抵50元租借優惠。

【旭集 和食集錦 台南西門店】

地址：台南市中西區西門路一段658號6F

電話：06 303 1303

平魚蒸圓佐柚子胡椒。記者陳睿中／攝影
平魚蒸圓佐柚子胡椒。記者陳睿中／攝影
旭集規劃九大餐區，各自提供不同的料理種類。記者陳睿中／攝影
旭集規劃九大餐區，各自提供不同的料理種類。記者陳睿中／攝影
南城枝豆葛粿。記者陳睿中／攝影
南城枝豆葛粿。記者陳睿中／攝影
現烤香魚是許多賓客必吃的餐點之一。記者陳睿中／攝影
現烤香魚是許多賓客必吃的餐點之一。記者陳睿中／攝影
豐富的日式炸物料理，也是旭集的特色之一。記者陳睿中／攝影
豐富的日式炸物料理，也是旭集的特色之一。記者陳睿中／攝影
「澄甘」提供有多種甜點與日式點心。記者陳睿中／攝影
「澄甘」提供有多種甜點與日式點心。記者陳睿中／攝影
旭集台南西門店規劃有386席座位。記者陳睿中／攝影
旭集台南西門店規劃有386席座位。記者陳睿中／攝影
旭集台南西門店提供有8款限定餐點與2款限定調飲。記者陳睿中／攝影
旭集台南西門店提供有8款限定餐點與2款限定調飲。記者陳睿中／攝影
「生盛」規劃有多種新鮮海味食材。記者陳睿中／攝影
「生盛」規劃有多種新鮮海味食材。記者陳睿中／攝影
每個餐區的空間，都可見到融合台南意象的特徵元素。記者陳睿中／攝影
每個餐區的空間，都可見到融合台南意象的特徵元素。記者陳睿中／攝影
豐富的生魚片，乃是「生盛」餐區的人氣選擇。記者陳睿中／攝影
豐富的生魚片，乃是「生盛」餐區的人氣選擇。記者陳睿中／攝影
台南限定「鴨香米糕芝丸揚」。記者陳睿中／攝影
台南限定「鴨香米糕芝丸揚」。記者陳睿中／攝影
七味青韻漬旗魚。記者陳睿中／攝影
七味青韻漬旗魚。記者陳睿中／攝影

台南 和服 料理 旭集 調酒

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