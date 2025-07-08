每天300通電話打爆！台南首間「旭集」前兩週全滿 穿和服送紀念品

饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」，將於7月9日正式插旗新光三越台南新天地本館6樓，開設台南首間、全台第7間門市，店內並以台南小吃為靈感，推出「南城枝豆葛粿」、「鴨香米糕芝丸揚」等8款限定料理與2款限定飲品。為慶祝新店開幕，7月9日至8月15日，民眾換上和服或浴衣至台南店用餐，即贈送限量「緣起物特典」一組。

全新開幕的台南西門店，占地470坪，提供386個客席座位，空間設計靈感汲取台南的文化核心與歷史紋理，透過日式職人美學轉譯。入口處設有在地「府城光彩繡莊」以台灣傳統針線編織而成的鳳凰花意象，藉此呼應「鳳凰城」。餐檯設計，同樣延續九大餐區的設計，規劃「巧鮨」、「生盛」、「醞炙」等九個主題，各個餐區可見到五條港、嘉南大圳、孔廟、赤崁樓、億載金城等在地意象融入設計細節之中，呈現在地設計美學。

除了古都的建築意象，台南西門店也以府城經典的小吃為靈感，推出8款台南限定料理（因餐期而異）。「南城枝豆葛粿」以葛粉與白河蓮藕粉取代米漿，再揉合毛豆泥製成毛豆碗粿，搭配蝦鬆、海膽醬油，展現台日交融的風土滋味。「平魚蒸圓佐柚子胡椒」則是以虱目魚肚丁、竹筍製成肉圓，再以紫蘇碎、柴魚柚子胡椒醬增添香氣。

其他的限定餐點，還包括鴨香米糕芝丸揚、千縷蒡絲藕糕、七味青韻漬旗魚、金鑽鳳梨海老沙拉、柚蜜軟絲彩蔬沙拉等料理，可見到紅蟳米糕、台南蜜餞等在地元素的影子。旭集台南西門店除了持續與「蜷尾家」合作，還攜手台南人氣酒吧「Bar INFU」，推出「雪鞠」、「波間」等兩款限定調酒，增添微醺時光。

業者透露，自開放訂位以來，平均每日可以接到300通訂位電話、100則訊息，目前前兩個星期已經全滿，接下來的平日9成滿，假日則僅剩零星座位。為推廣日本文化之美，旭集台南西門店於開幕期間，攜手台南市台日文化友好交流基金會推出期間限定活動「南城夏祭」，7月9日至8月15日，凡穿著浴衣或和服前來用餐，即可獲贈限量「緣起物特典」一組。同時，至台南市定古蹟府東創意森林「和茶寮」租借浴衣，出示當日訂位證明，即可享有折抵50元租借優惠。

【旭集 和食集錦 台南西門店】

地址：台南市中西區西門路一段658號6F