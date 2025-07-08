聽新聞
0:00 / 0:00
超萌黑貓ingki現身台中誠品480趴趴走 出自韓國新銳插畫家金藝琳創作
貓奴快來看，誠品生活480有超萌黑貓出沒。來自韓國的超萌黑貓，出自韓國新銳插畫家金藝琳的筆下角色「ingki英吉」，參與誠品生活480推出的夏日藝術季特別企畫，以「貓ㄇㄢˋ步者」為題。
而ingki的誕生，其實是創作者低潮時一場墨水潑灑的意外之中，那次不經意的筆觸，成就了現在的ingki，因此，對作者而言，ingki不只是筆下的角色，更是夢想的象徵，也促使她成立了「 Modori Studio」。
這次合作是金藝琳與ingki首次受邀參與的海外合作，從韓國到台灣，從畫布走入生活空間，ingki 的身影不僅存在於畫中，也融入誠品生活480的每一處角落，在這個夏天以ingki的可愛視角呈現。8月3日插畫家本人也將首次來台，分享誕生自暈染墨水的ingki創作過程。
7月10日至8月11日當日消費累計滿6,000元即可獲得誠品限定ingki貓喝水玻璃杯，8月12日至9月15日滿額禮則可將ingki貓擦手巾帶回家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言