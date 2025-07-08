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超萌黑貓ingki現身台中誠品480趴趴走 出自韓國新銳插畫家金藝琳創作

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供

貓奴快來看，誠品生活480有超萌黑貓出沒。來自韓國的超萌黑貓，出自韓國新銳插畫家金藝琳的筆下角色「ingki英吉」，參與誠品生活480推出的夏日藝術季特別企畫，以「貓ㄇㄢˋ步者」為題。

而ingki的誕生，其實是創作者低潮時一場墨水潑灑的意外之中，那次不經意的筆觸，成就了現在的ingki，因此，對作者而言，ingki不只是筆下的角色，更是夢想的象徵，也促使她成立了「 Modori Studio」。

這次合作是金藝琳與ingki首次受邀參與的海外合作，從韓國到台灣，從畫布走入生活空間，ingki 的身影不僅存在於畫中，也融入誠品生活480的每一處角落，在這個夏天以ingki的可愛視角呈現。8月3日插畫家本人也將首次來台，分享誕生自暈染墨水的ingki創作過程。

7月10日至8月11日當日消費累計滿6,000元即可獲得誠品限定ingki貓喝水玻璃杯，8月12日至9月15日滿額禮則可將ingki貓擦手巾帶回家。

來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供
來自韓國新銳插畫家金藝琳筆下的創作貓咪「ingki英吉」，即日起在台中誠品生活480現身。圖／誠品提供

插畫家 誠品 貓奴

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