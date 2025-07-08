超萌黑貓ingki現身台中誠品480趴趴走 出自韓國新銳插畫家金藝琳創作

貓奴快來看，誠品生活480有超萌黑貓出沒。來自韓國的超萌黑貓，出自韓國新銳插畫家金藝琳的筆下角色「ingki英吉」，參與誠品生活480推出的夏日藝術季特別企畫，以「貓ㄇㄢˋ步者」為題。

而ingki的誕生，其實是創作者低潮時一場墨水潑灑的意外之中，那次不經意的筆觸，成就了現在的ingki，因此，對作者而言，ingki不只是筆下的角色，更是夢想的象徵，也促使她成立了「 Modori Studio」。

這次合作是金藝琳與ingki首次受邀參與的海外合作，從韓國到台灣，從畫布走入生活空間，ingki 的身影不僅存在於畫中，也融入誠品生活480的每一處角落，在這個夏天以ingki的可愛視角呈現。8月3日插畫家本人也將首次來台，分享誕生自暈染墨水的ingki創作過程。