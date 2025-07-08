梵克雅寶花園添新品種！Fleurs d'Hawaï五色寶石繽紛綻放

自創立以來，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）不斷將奼紫嫣红的繁花，淬煉成無數珠寶和腕表。1907年一枚雛菊造型Daisy胸針就已成為梵克雅寶花園中最早盛開的花種，自此，纖巧婉約的芳菲成為取之不竭的靈感泉源，無數作品栽種出枝繁葉茂的花園，反映美學藝術品味的推演變化。2025年，品牌再度以創意灌溉其迷人花園，栽種出花團錦簇的全新品種：Fleurs d'Hawaï。

●設計

全新Fleurs d'Hawaï系列珠寶，重新述說梵克雅寶對彩色寶石情有獨鍾的風格。取材自萬紫千紅的絢麗花園，Fleurs d'Hawaï珠寶及腕表以繽紛色彩寄寓大自然的活潑可愛：梵克雅寶精選五種寶石作為絢爛繽紛的花瓣，點綴鑽石花蕊並配襯上金質葉片，猶如燦爛盛開的花蕾。碩大的花冠點綴每件作品，流光閃耀之下，生動呈現出艷陽下欣欣向榮的意象。

金黃燦亮的黃水晶為花朵鍍上橙黃色的愉悅華彩；紫水晶以深邃色彩吸引目光；而玫瑰榴石鮮豔欲滴的玫瑰紅色，則與美鑽構成典雅的對比；一碧如洗的海藍寶石綻放晶瑩剔透的光芒，如新芽初發的橄欖石為系列增添新鮮氣息。跨越虹彩光譜的五種活力色調譜成瑰麗奪目的春之頌，每一種寶石在玫瑰金、黃K金或白K金的烘托下，色彩更覺華麗耀眼。

●工藝

Fleurs d'Hawaï的每一件作品都是梵克雅寶以嚴謹態度和精湛工藝打造的傑作。每顆寶石均經由寶石部門專家從優質原石中精心挑選，具有和諧鮮艷的色彩與晶瑩純淨的內裡，平衡每個美學元素，並求以一絲不苟切割技術務求展現寶石最透亮的炫彩和最優美的形態，以確保每片花瓣的色澤和諧統一，效果渾然天成。

線條流暢的梨形切割寶石組成成花冠，片片花瓣微微上翹，展現被微風吹拂的輕靈姿態。以脫蠟法鑄造的金質底座，讓光線自由穿透，釋放寶石的內在華彩。微拱的立體花蕊由七顆鑽石簇擁而成，圍繞鑽石的圓珠又與手工雕琢的渾圓鑲爪彼此呼應；葉片以拋光金質打造，同樣以有機的弧線勾勒起伏有致的輪廓，為整體構圖注入不對稱的生動形態，以及栩栩如生的立體質感。