「短菜單、高價值」模式崛起 和牛47推五道式「輕懷石套餐」

隸屬乾杯集團旗下高端品牌的「和牛47」，看準高端餐飲生活化與體驗型消費的雙重趨勢，今夏推出全新五道式《輕懷石套餐》，以更輕盈、易於再訪的料理設計，切入都會商圈中的短時段商務餐敘與輕奢型聚餐場景，助力品牌擴展為日常高頻體驗新定位。

自2019年開幕以來，「和牛47」結合47樓高空景觀優勢與日籍主廚坐鎮的專業實力，建立「和牛 X 懷石」的高價值日式料理體驗，成為信義區極具代表性的高端餐飲品牌。主要客群以商務接待與慶祝型用餐為主，開業六年穩定營運、年營收穩定突破1億元，顯示品牌具備紮實的市場認知與顧客黏著度。

近年來，紐約、首爾與東京等國際餐飲重鎮興起「短菜單、輕份量、重體驗」的精緻餐飲趨勢，加上年輕世代對用餐質感與體驗要求提升，和牛47針對此需求重新設計懷石套餐，推出五道式《輕懷石套餐》。此舉不僅回應Fine Dining輕量化潮流，也展現品牌轉型為「可多次體驗的高價值餐飲場域」的決心，藉此擴大客群、提升來店頻率，並朝向「輕奢親民、創新精緻」的高頻體驗新定位邁進。

本次新套餐由日籍總料理長鈴木俊寬親自操刀，以「和牛本位 × 夏季旬味」為核心概念，結合頂級日本和牛、富山白蝦、炙燒鮑魚、熟成青梅等時令海陸食材，呈現兼具傳統美學與現代風味的日式餐桌新風貌。菜單包含旬彩盛合、旬味燒肉三拼、強肴、食事及甘味五道料理，單人定價1,799元，加一成服務費。

不同於動輒數千元、時間長達兩小時的九道式經典懷石套餐，此番設計保留了懷石精神與美學的同時，也結合了當代潮流元素，並以輕盈份量、節奏輕快的用餐體驗，觸及更多非目的消費，如週末聚會或日常小聚等消費場景。

料理團隊表示，套餐以「和牛本位 × 當季旬味」為核心發想，可享受到四季變換的生牛肉料理及燒肉三拼，融入年輕世代喜愛的潮流元素，如使用台中知名「一覺」生吐司製作的「炸和牛沙朗三明治」，以及受到日式漢堡排風潮啟發的「100%和牛挽肉炊飯」，在傳統懷石脈絡中注入創新活力。

和牛47期待透過五道式《輕懷石套餐》拉近高端料理與日常生活距離，提升顧客來店頻率與新客滲透率，推動品牌從以節慶聚餐與商務招待為主的定位，擴展至日常高頻體驗新定位。