聽新聞
0:00 / 0:00
陳柏霖出任代言人！蘇格登深焙16年威士忌 為台灣量身打造
蘇格蘭知名單一麥芽威士忌品牌「蘇格登」（The Singleton）於今夏推出全新之作「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」，靈感來自東方焙茶文化，並首次邀請影視男星陳柏霖擔任品牌代言人，以嶄新形象詮釋品牌豐味哲學。
「蘇格登深焙16年」由首席調酒師Craig Wilson首創「深焙烤桶工藝」，將歐洲橡木桶以高溫慢火炙烤188秒，將滿載著東方文化底蘊的焙茶之道，與西方的釀酒用桶之藝完美融合，誘發烘烤水果、香草等甜美芳香，展現回甘尾韻與層次分明的口感。開瓶後，伴隨無花果、奶糖、丁香與白葡萄氣息，入口綻放甜烤蘋果香氣，酒體圓潤而尾韻悠長，是專為台灣市場打造的佳釀。
今年蘇格登也迎來全新氣象，由演技內斂且風格多變的陳柏霖擔任品牌代言人。他以細膩演出打動人心，與蘇格登「細品人生、慢酩豐味」的品牌精神相契合。陳柏霖於新品發表會上表示：「享受每一次角色帶來的轉變，就像在每一杯威士忌中品嚐不同的故事。」
「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」現已於各大通路上市，建議售價2,450元。品牌也期待透過這款專為台灣打造的作品，與消費者共享時間淬煉而成的風味體驗。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言