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陳柏霖出任代言人！蘇格登深焙16年威士忌 為台灣量身打造

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
陳柏霖享受探索人生豐味的精神，正與蘇式品飲哲學不謀而合。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
陳柏霖享受探索人生豐味的精神，正與蘇式品飲哲學不謀而合。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭知名單一麥芽威士忌品牌「蘇格登」（The Singleton）於今夏推出全新之作「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」，靈感來自東方焙茶文化，並首次邀請影視男星陳柏霖擔任品牌代言人，以嶄新形象詮釋品牌豐味哲學。

「蘇格登深焙16年」由首席調酒師Craig Wilson首創「深焙烤桶工藝」，將歐洲橡木桶以高溫慢火炙烤188秒，將滿載著東方文化底蘊的焙茶之道，與西方的釀酒用桶之藝完美融合，誘發烘烤水果、香草等甜美芳香，展現回甘尾韻與層次分明的口感。開瓶後，伴隨無花果、奶糖、丁香與白葡萄氣息，入口綻放甜烤蘋果香氣，酒體圓潤而尾韻悠長，是專為台灣市場打造的佳釀。

今年蘇格登也迎來全新氣象，由演技內斂且風格多變的陳柏霖擔任品牌代言人。他以細膩演出打動人心，與蘇格登「細品人生、慢酩豐味」的品牌精神相契合。陳柏霖於新品發表會上表示：「享受每一次角色帶來的轉變，就像在每一杯威士忌中品嚐不同的故事。」

「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」現已於各大通路上市，建議售價2,450元。品牌也期待透過這款專為台灣打造的作品，與消費者共享時間淬煉而成的風味體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」來自Glen Ord酒廠，酒精濃度40％，建議售價2,450元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」來自Glen Ord酒廠，酒精濃度40％，建議售價2,450元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登迎來嶄新氣象，由獨具深韻魅力男神陳柏霖擔任全新品牌代言人，為蘇格登揭開煥然一新的豐味篇章。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登迎來嶄新氣象，由獨具深韻魅力男神陳柏霖擔任全新品牌代言人，為蘇格登揭開煥然一新的豐味篇章。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
對於演藝專業技藝有著同樣不懈精神的陳柏霖，今日以一身率性優雅造型，首度以品牌代言人身份出席蘇格登深焙16年發佈記者會。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
對於演藝專業技藝有著同樣不懈精神的陳柏霖，今日以一身率性優雅造型，首度以品牌代言人身份出席蘇格登深焙16年發佈記者會。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 威士忌

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