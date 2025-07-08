Tiffany紐約老店時鐘同款設計微型化 Atlas腕表換「芯」回歸
蒂芙尼（Tiffany & Co.簡稱Tiffany）宣布經典 Atlas®腕表系列回歸！1983年問世的Atlas®腕表，是以品牌經典時鐘為靈感的設計，也是當代優雅風格的代表。2025年，Tiffany為之換上先進機芯並以當代美學更新經典設計，為系列開啟全新篇章。
蒂芙尼品牌創辦人Charles Lewis Tiffany在於1853年，於紐約百老匯大道550號門市入口上方裝置了一款時鐘，由希臘神話中的泰坦神阿特拉斯（Atlas）雕像托舉，是曼哈頓最早對外展示的公共時鐘之一，也迅速成為精準計時與城市地標的象徵。1940年，品牌搬遷至第五大道727號現址The Landmark旗艦店後，這座時鐘與阿特拉斯雕像也一起遷徙，至今仍見證紐約時間的流轉。Atlas®腕表便是以此時計為靈感的腕表，乘載著人們從公共時鐘演進到私人時計的歷史演變。
全新Atlas®系列腕表表面設計簡約摩登，經典的羅馬數字與俐落時標，搭配經拉絲與拋光處理的刻面指針，時標外圈環繞一圈的時區環，靈感源自20世紀中期的經典扇形表盤。外圈斜面設計創造出立體深邃的視覺效果，使羅馬數字與時標彷彿雕刻其上，搭配緞面拉絲與拋光處理交錯的金屬表殼與表帶，光影層次分明。
表殼均以不鏽鋼製作，提供三種尺寸：29毫米、34毫米與38毫米。29毫米款配備Tiffany Blue®藍色面盤，較大尺寸則可選擇Tiffany Blue®藍色或白色面盤。全系列腕表均搭配一體式金屬鍊帶，38毫米款另提供深棕色皮革表帶選項。29毫米與34毫米款亦提供鑲鑽表圈版本。表背刻有與原始Atlas時鐘相同字體的羅馬數字，向品牌傳奇歷史致敬。
舊款全系列皆搭載石英機芯，如今則全新換上兩種新型機芯：34毫米與38毫米款搭載自動上鍊瑞士機械機芯，具備小秒針顯示與50小時動力儲存；29毫米款則首度採用與瑞士機芯大廠 La Joux-Perret聯手研發的太陽能機芯，該機芯擁有先進技術，在陽光下曝曬兩分鐘即可提供24小時運作電力，室內標準照明下充電四小時亦同樣有效，完全充電後可連續運行達八個月。
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