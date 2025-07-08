休閒鞋再解構！ISSEY MIYAKE聯名Camper Testoni超軟納帕皮解放鞋跟
穿在腳上的鞋履，是人類文明與手工藝的具現。無論是運動鞋、休閒鞋、皮鞋都有既定的結構，然近日則有ISSEY MIYAKE與Testoni不約而同推出新款話題鞋履，以柔軟變形、難以定義的輪廓去結構化，打造出貼近地面的時尚宣言。
ISSEY MIYAKE品牌是以「一塊布」（a piece of cloth）為服裝設計理念，近日品牌與西班牙鞋履品牌Camper合作，發表了一雙聯名鞋款Peu Form。該設計是由ISSEY MIYAKE現任設計師近藤悟史（Satoshi Kondo）設計，鞋款名稱中的Peu是西班牙馬約卡島（Mallorca）的方言，意思為「腳」，同時馬約卡島也是Camper的品牌發源地；Form則意指形式，呼應了ISSEY MIYAKE「一塊布」的設計哲學，也成為此雙鞋履的特色。全新Peu Form共有兩種輪廓：一雙為低筒鞋、一雙則為踝靴，兩款都具使用了義大利鞣製皮料，具柔軟、富延展性的特色，除了能依據個人腳型服貼，同時解構了傳統鞋履的制式線條，造型多變而有機。
來自義大利擅長設計紳士或商務風格便鞋的Testoni則有一雙全新Timeless Sneaker，輪廓神似於近期大熱的「德軍訓練鞋」（German Army Trainer），但使用精選的納帕軟皮革，橡膠外底並飾以品牌獨特的Intreccio編織紋理。鞋款的設計精髓更在於柔軟如芭蕾舞鞋的後鞋跟，穿脫方便，在繁忙快節奏生活中，保有舒適與自我，也因為整雙鞋款大量使用皮革，柔軟、可變形的結構，像是面對壓力時的能屈能伸，柔韌有型。
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