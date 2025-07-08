土耳其當代雕塑家 Ümit Turgay Durgun 首展登場 新莊街區成展場

今年夏天，麗寶集團旗下的麗寶文化藝術基金會隆重推出國際雕塑展覽《恒續之脈》（The Enduring Thread），邀請來自土耳其的新銳雕塑家Ümit Turgay Durgun，透過其獨特的跨界創作語彙，帶領觀眾進入一場有關「不朽」與「演化」的深層對話。

麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢表示，「Ümit Turgay Durgun曾經榮獲『第六屆麗寶國際雕塑雙年獎』的銅獎殊榮，這次很開心邀請他再度來台，在全球日益快速轉變與分裂的時代，藉由《恒續之脈》展覽，可以提供觀眾一處沈靜凝視之所，透過藝術家的哲思與創作，提醒我們持續追尋生命深處那條看不見、卻不曾斷裂的恒續之線」。

展覽自7月4日至9月19日於新莊副都心麗寶商業大樓一樓及二樓彩雲藝術空間展出，精選14件代表作品呈現在新莊街道以及室內空間，展覽包含雕塑及繪畫，部分作品可以透過感應裝置來與觀眾互動，像是《遠眺Range》上的眼睛透過感應觀眾會轉動與眨動，《初息First Breath》雕塑內的管狀結構則是會傳遞風的聲音，這次的展覽不僅具有雕塑的看度，更期待在公共空間中與觀眾互動，激發內在思考與情緒的共鳴。

Ümit Turgay Durgun出生在伊斯坦堡，是結合街頭塗鴉與公共雕塑的跨界藝術家，創作核心圍繞著生命起源、演化動力以及文明傳承等宏觀議題，最知名的雕塑作品「Bastet」於 2023 年獲選在芝加哥公共藝術展展出。對於這次來台辦展，他表示，「過去曾在美國、土耳其、義大利和歐洲舉辦過展覽，但台灣對我而言意義非凡，因為這是我的第一場個展。這次和麗寶合作，一切始於2023年麗寶國際雕塑雙年獎，那次得獎讓我看見麗寶對藝術的熱情，也激發我在台灣辦展的想法，希望能藉由作品與台灣觀眾交流，傳遞感受，引起共鳴，分享這段在台灣的經歷」。

吳秋賢進一步指出，透過藝術，回望歷史、照見當下、並勇敢想像未來。本次展覽的策展人王玉齡表示，多數的雕塑作品為靜態表現，尤其一般在石材上很難加入一些變化，但Ümit能夠與時俱進的將科技融入到雕塑品中，讓觀眾可以即時互動交流，是非常難能可貴的藝術家。

這次以《恒續之脈》的展覽命名，是藝術家對「不朽」（Immortality）概念的獨特詮釋。Ümit認為，生命的意義不僅在於存在，而在於不斷承繼與延展。

王玉齡表示：「未來從未遺忘過去，而是一直在用未來的方式銘刻記憶。」透過這些作品，藝術家邀請觀眾反思自身在時間長河中的角色，以及每個生命個體如何在傳承與變動中創造屬於自己的軌跡。此次展覽作品在材質選用與工藝呈現上，展現出藝術家對於材料特性的深厚掌握與創新實驗精神。