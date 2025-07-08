比台鐵還會賣！7-ELEVEN 鐵路特色便當年賣千萬個

統一超（2912）旗下7-ELEVEN主打的鐵路特色便當深受上班族與通勤族青睞，年銷突破千萬個。根據銷售數據，7-ELEVEN中式便當年營收突破10億元，不僅創造亮眼業績，也讓7-ELEVEN成為全台最會賣便當的通路之一。相較之下，台鐵便當每月銷售量約75萬個，年銷量約900萬個，去年創下8.63億元營收。無論從銷量或營收來看，7-ELEVEN已在便當市場超車台鐵，穩坐便當霸主地位。

7-ELEVEN表示，為讓消費者隨時可吃到道地的鐵路特色便當，自2002年率超商通路之先，開創在地名店結合超商通路現代化生產的18℃冷藏微波即食便當──「奮起湖便當」，成功的商品不僅帶動鮮食產業升級，更改變民眾外食消費模式，已是許多人心中經典商品。奮起湖便當光是去年就熱賣千萬個，20多年來更發展像是「奮起湖秘製滷排」、「奮起湖秘製雙拼」等豐富主餐商品，並延伸「秘製雙拼握便當」等多元品項。

隨著暑假旅遊旺季到來，7-ELEVEN搶攻懷舊與美食商機，企劃推出鐵路特色便當主題，除了最經典的奮起湖便當系列，自有鮮食品牌「極饗」、限定門市販售的「開心食堂」也分別祭出多款鐵道滷排骨、焢肉、雞肉飯等道地口味便當，預計再帶動相關類別業績成長1成以上。

7-ELEVEN自2018年起與餐飲品牌攜手開發現做熱食，「開心食堂」專區於辦公商圈、學區引進當日現做直送便當餐盒，已於近百間門市販售，是許多上班族就近購買午餐的首選。7-ELEVEN近期並與「悟饕池上飯包」、「食況主」、「鬍鬚張」等餐飲品牌合作，引進「鐵道滷排骨飯包」、「經典排骨飯包」、「台式雞肉飯包」等品項，並以竹片盒、圓形便當盒與復古圓標還原鐵道風情，推出至今已帶動相關商品業績成長1成。