新光三越台南小北門店計畫8月中見客 店王台中中港店拚周年慶回歸

新光三越台南最新據點「新光三越台南小北門店」見客時間明朗，計畫在8月中試營運，搭上暑假列車。至於百貨店王新光三越台中中港店何時可傷癒復出？台中中港店恢復營運計畫持續加速進行，希望在修復計畫條件均達成的前提下，拚周年慶時回歸。

新光三越台南小北門店因所在的鄭子寮重劃區居民多為家庭、自住型居多，也多單總價較高的社區，新光三越以鎖定「年輕小家庭」客層為主，以「年輕時髦」為定位，與台南另外兩據點做區隔。商場面積約1萬1千坪，營運樓層為1至4樓，結合購物、餐飲、影城與生活機能的業態，餐飲比例較一般店高，完整開幕後，該店以一年30億為設定業績目標。

目前陸續曝光的進駐品牌包括日本超市LOPIA台南首店、饗賓餐旅旗下品牌朵頤牛排南部首店、人氣蔬食早午餐品牌PRESERVE南部首店、CAFE!N硬咖啡台南首店、Bonchon Chicken本村韓式炸雞南部首店、英國美妝洗沐品牌LUSH台南首店等當地首店登陸品牌。