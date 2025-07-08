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新光三越台南小北門店計畫8月中見客 店王台中中港店拚周年慶回歸

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台南小北門店預計8月中試營運，搭上暑假列車。圖／摘自新光三越台南小北門店粉絲專頁
新光三越台南小北門店預計8月中試營運，搭上暑假列車。圖／摘自新光三越台南小北門店粉絲專頁

新光三越台南最新據點「新光三越台南小北門店」見客時間明朗，計畫在8月中試營運，搭上暑假列車。至於百貨店王新光三越台中中港店何時可傷癒復出？台中中港店恢復營運計畫持續加速進行，希望在修復計畫條件均達成的前提下，拚周年慶時回歸。

新光三越台南小北門店因所在的鄭子寮重劃區居民多為家庭、自住型居多，也多單總價較高的社區，新光三越以鎖定「年輕小家庭」客層為主，以「年輕時髦」為定位，與台南另外兩據點做區隔。商場面積約1萬1千坪，營運樓層為1至4樓，結合購物、餐飲、影城與生活機能的業態，餐飲比例較一般店高，完整開幕後，該店以一年30億為設定業績目標。

目前陸續曝光的進駐品牌包括日本超市LOPIA台南首店、饗賓餐旅旗下品牌朵頤牛排南部首店、人氣蔬食早午餐品牌PRESERVE南部首店、CAFE!N硬咖啡台南首店、Bonchon Chicken本村韓式炸雞南部首店、英國美妝洗沐品牌LUSH台南首店等當地首店登陸品牌。

另外，新光三越旗下店王去年締造258億元業績的台中中港店，何時可以復業，不只牽動4千多名員工生計，也是習慣逛中港店的台中人、周邊縣市民眾心繫的焦點，據了解，復業計畫新光三越全力進行中，希望在一切條件都達成下趕在往年10月初進行的周年慶與大家見面。新光三越指出，不只我們，所有4千多名同仁都想趕快回來。

日本超市LOPIA台南首店進駐新光三越台南小北門店。記者江佩君／攝影
日本超市LOPIA台南首店進駐新光三越台南小北門店。記者江佩君／攝影
饗賓餐旅旗下品牌朵頤牛排南部首店進駐新光三越台南小北門店。圖／摘自新光三越台南小北門店粉絲專頁
饗賓餐旅旗下品牌朵頤牛排南部首店進駐新光三越台南小北門店。圖／摘自新光三越台南小北門店粉絲專頁
人氣蔬食早午餐品牌PRESERVE南部首店進駐新光三越台南小北門店。圖／摘自新光三越台南小北門店粉絲專頁
人氣蔬食早午餐品牌PRESERVE南部首店進駐新光三越台南小北門店。圖／摘自新光三越台南小北門店粉絲專頁
Bonchon Chicken本村韓式炸雞南部首店進駐新光三越台南小北門店。圖／摘自新光三越台南小北門店粉絲專頁
Bonchon Chicken本村韓式炸雞南部首店進駐新光三越台南小北門店。圖／摘自新光三越台南小北門店粉絲專頁
CAFE!N硬咖啡台南首店進駐新光三越台南小北門店。圖／摘自新光三越台南小北門店粉絲專頁
CAFE!N硬咖啡台南首店進駐新光三越台南小北門店。圖／摘自新光三越台南小北門店粉絲專頁

北門 台南 品牌 新光三越

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