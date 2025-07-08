聽新聞
0:00 / 0:00
新光三越台南小北門店計畫8月中見客 店王台中中港店拚周年慶回歸
新光三越台南最新據點「新光三越台南小北門店」見客時間明朗，計畫在8月中試營運，搭上暑假列車。至於百貨店王新光三越台中中港店何時可傷癒復出？台中中港店恢復營運計畫持續加速進行，希望在修復計畫條件均達成的前提下，拚周年慶時回歸。
新光三越台南小北門店因所在的鄭子寮重劃區居民多為家庭、自住型居多，也多單總價較高的社區，新光三越以鎖定「年輕小家庭」客層為主，以「年輕時髦」為定位，與台南另外兩據點做區隔。商場面積約1萬1千坪，營運樓層為1至4樓，結合購物、餐飲、影城與生活機能的業態，餐飲比例較一般店高，完整開幕後，該店以一年30億為設定業績目標。
目前陸續曝光的進駐品牌包括日本超市LOPIA台南首店、饗賓餐旅旗下品牌朵頤牛排南部首店、人氣蔬食早午餐品牌PRESERVE南部首店、CAFE!N硬咖啡台南首店、Bonchon Chicken本村韓式炸雞南部首店、英國美妝洗沐品牌LUSH台南首店等當地首店登陸品牌。
另外，新光三越旗下店王去年締造258億元業績的台中中港店，何時可以復業，不只牽動4千多名員工生計，也是習慣逛中港店的台中人、周邊縣市民眾心繫的焦點，據了解，復業計畫新光三越全力進行中，希望在一切條件都達成下趕在往年10月初進行的周年慶與大家見面。新光三越指出，不只我們，所有4千多名同仁都想趕快回來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言