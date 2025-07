聚焦龐克精神 Swatch全新No Rules系列手表 放肆顛覆

規則的樹立,是要讓人的行為有所依據,但對新世代而言,規則的存在就是用來打破的!Swatch發表全新No Rules系列表款,結合了源自英倫的龐克精神與拼接美學,大膽顛覆、展現手腕上的特異獨行姿態。

龐克文化中的美學常與虛無主義、無政府狀態有所關聯,連帶龐克樂團的唱片封面也常見報紙拼貼、大小不一的印刷字體,加上螢光色的鮮豔對比,反而成為一股獨樹一幟的新世代能量,從1970年代流傳至今。

Swatch的No Rules系列共帶來了Broken Rules、Distort Mode、Blank Check、Pierced Edge與Lash Out五只表款,表款多數擁有拼接式字體的風格口號在手表面盤中,其中Pierced Edge並擁有顛覆傳統圓形的正方形表殼,而Broken Rules更在表帶上加上象徵龐克音樂元素的金屬卯釘,尤其Distort Mode表款的網點、黃色與螢光粉紅的組合,也讓人聯想到傳奇專輯:樂團「Sex Pistols」在1975年所發行的《Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols》。