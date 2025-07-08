聚焦龐克精神 Swatch全新No Rules系列手表 放肆顛覆

規則的樹立，是要讓人的行為有所依據，但對新世代而言，規則的存在就是用來打破的！Swatch發表全新No Rules系列表款，結合了源自英倫的龐克精神與拼接美學，大膽顛覆、展現手腕上的特異獨行姿態。

龐克文化中的美學常與虛無主義、無政府狀態有所關聯，連帶龐克樂團的唱片封面也常見報紙拼貼、大小不一的印刷字體，加上螢光色的鮮豔對比，反而成為一股獨樹一幟的新世代能量，從1970年代流傳至今。

Swatch的No Rules系列共帶來了Broken Rules、Distort Mode、Blank Check、Pierced Edge與Lash Out五只表款，表款多數擁有拼接式字體的風格口號在手表面盤中，其中Pierced Edge並擁有顛覆傳統圓形的正方形表殼，而Broken Rules更在表帶上加上象徵龐克音樂元素的金屬卯釘，尤其Distort Mode表款的網點、黃色與螢光粉紅的組合，也讓人聯想到傳奇專輯：樂團「Sex Pistols」在1975年所發行的《Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols》。