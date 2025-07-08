台灣第一份甜點指南「500甜」即將曝光！3日最強甜點派對門票即起快搶購

指標質感媒體《500輯》2025迎接創刊五周年，下半年可謂精彩活動連連。除7月19~20日將公布第三屆「500碗」榜單與舉辦最強小吃市集，更將於8月15～17日初次籌辦台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜」──集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物，打造屬於台灣的第一份甜點指南，同步舉辦最強甜點派對，限量入場門票即日起正式發售。

首度舉辦的500甜2025，將於8月15～17日於BELLAVITA B1藝文空間登場。圖／500甜提供

在500盤成功打造風格餐桌、500碗廣泛推廣庶民美味之後，《500輯》團隊持續思考，在全民對味蕾的滿足與講究上，似乎少了一塊重要拼圖，擁有強大療癒人心力量的甜點自始成為關鍵字。無論是中式悠久傳統、日式精巧風格、法式細膩工藝甚至廣納多樣文化衍生出的台式Style等，每回品嘗都是我們生活中重要的感動時刻。甜點絕非只是餐後收尾，而是傳遞情感與滿足五感的文化語言，在500甜加入後，500輯在譜寫、記錄台灣人的味覺風景與私房記憶上將更為完整。

首屆500甜在評審邀請上慎重以待，嚴選來自料理人、美食家、娛樂影劇等領域共50位具代表性的風格人物，每人推薦10道甜點，可能是排隊名店的精緻創作、或許是巷口再熟悉不過的老味道──不看價格、不比排場，只看甜點是否給過自己一口療癒，重量級評審名單將於日後公布。

8月15～17日最強限定甜點派對，一次嘗遍最強排隊名店

有別與500盤搭配的慶祝晚宴、和500碗相輔相成的小吃市集，將和500甜連動舉辦的是盛大的甜點派對，邀請所有熱愛甜點、渴望療癒的民眾前來參與。無需舟車勞頓，現場精選30+全台排隊甜點品牌，將於8月15～17日於台北BELLAVITA寶麗廣場B1藝文空間限定登場，現場可一次嘗遍最強美味！

500甜2025最強甜點派對，Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作出攤。圖／品牌提供 500甜2025最強甜點派對，Quelques Pâtisseries某某甜點出攤。圖／品牌提供 500甜2025最強甜點派對，Double V出攤。圖／品牌提供

將完整出席三天活動的品牌包含精品巧克力品牌「Yu Chocolatier 畬室 法式巧克力甜點創作」、僅供外帶的寶藏店「Quelques Pâtisseries 某某甜點」、手工義式冰淇淋專門店「Double V」、人氣長年居高不下的「Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊」、全台最多產區的巧克力專門店「土然巧克力專門店 TERRA Bean to Bar Chocolate」、老牌麵包店優雅轉身的「Brillante Pâtisserie 星忱甜點」及隱身於迪化街老宅2樓的「COFE喫茶咖啡」。

500甜2025最強甜點派對，Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊出攤。圖／品牌提供 500甜2025最強甜點派對，土然巧克力專門店TERRA Bean to Bar Chocolate出攤。圖／品牌提供 500甜2025最強甜點派對，Brillante Pâtisserie星忱甜點出攤。圖／品牌提供 500甜2025最強甜點派對，COFE喫茶咖啡出攤。圖／品牌提供

精緻盤式甜點接棒現身 500甜聯名甜點禮盒即將曝光

三天活動日也都有驚喜品牌各自現身，分別為預約制無菜單甜點概念店「栗林裏Li lin li」（8月15日）、台灣首間板前甜點店「akeruE Dessert」（8月16日）和劇場式甜點沙龍「SEASON Artisan Pâtissier」（8月17日）。從藝術甜點到fine dining盤式創作，每天都能品嘗不同風格主廚操刀的美感甜點，還將有最強參加品牌陸續曝光。

500甜2025甜點派對，栗林裏Li lin li出攤。圖／品牌提供 500甜2025甜點派對，akeruE Dessert出攤。圖／品牌提供 500甜2025甜點派對，SEASON Artisan Pâtissier出攤。圖／品牌提供

在華麗的甜點派對中，民眾不只能享用各品牌的招牌產品，許多它們與500甜的獨家聯名企畫、限定登場口味將陸續揭露，自7月下旬開始開放500輯粉絲搶先預購限量發售的獨家聯名限定禮盒，內容物、售價與購買方式請密切留意500輯官方社群。活動憑票入場，為維護現場參觀與品嘗甜點的最佳情況，門票限量發售中，歡迎光臨這場可吃可拍可收藏的精彩盛宴，同時參與這段甜點文化的創新紀事。

500甜2025合作夥伴 共同邀請大家甜一下

500甜由《500輯》主辦，指定用酒為麥卡倫單一麥芽威士忌，今年特別邀請美國後現代設計大師David Carson，為旗下經典酒款「經典雪莉桶 系列」及「雙雪莉桶系列」打造全新包裝，不但為品牌的標識性雪莉桶風味， 注入當代情感，更展現邁向未來的視覺語彙。

指定手機為三星Galaxy系列，相關消息即將正式曝光；合作夥伴HITACHI日立，所推出的變頻氣炸微波烤箱，在家也能輕鬆做出超美味甜點，福樂推出的優格，不論單吃，或是做成甜點原料，都能嘗到最真實的美味，贊助夥伴則包括18度C巧克力、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰果室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）等。

500甜2025甜點派對 活動日期：2025年8月15-17日（周五至日） 開放時間： 8/15（五）17:00-20:00、8/16（六）13:00-20:00、8/17（日）13:00-17:00 活動地點：BELLAVITA 寶麗廣場 - B1 藝文空間（台北市信義區松仁路28號B1） 票價說明：單日票150元、三日暢遊票300元，禮盒套票即將公開 購票網址：https://tour.ibon.com.tw/event/e25060000011pdb ＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook粉絲專頁 公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終解釋與調整權利 ＊敬請鎖定官方帳號，確保喜愛品牌的出席時段

500甜 The First Taiwan Dessert Guide #500甜 #500甜2025 #台灣第一份甜點指南 主辦單位：500輯 指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌 指定手機：三星Galaxy系列 合作夥伴：HITACHI、福樂 贊助夥伴：18度C巧克力、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰果室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康