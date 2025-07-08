台灣第一份甜點指南「500甜」即將曝光！3日最強甜點派對門票即起快搶購
指標質感媒體《500輯》2025迎接創刊五周年，下半年可謂精彩活動連連。除7月19~20日將公布第三屆「500碗」榜單與舉辦最強小吃市集，更將於8月15～17日初次籌辦台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜」──集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物，打造屬於台灣的第一份甜點指南，同步舉辦最強甜點派對，限量入場門票即日起正式發售。
在500盤成功打造風格餐桌、500碗廣泛推廣庶民美味之後，《500輯》團隊持續思考，在全民對味蕾的滿足與講究上，似乎少了一塊重要拼圖，擁有強大療癒人心力量的甜點自始成為關鍵字。無論是中式悠久傳統、日式精巧風格、法式細膩工藝甚至廣納多樣文化衍生出的台式Style等，每回品嘗都是我們生活中重要的感動時刻。甜點絕非只是餐後收尾，而是傳遞情感與滿足五感的文化語言，在500甜加入後，500輯在譜寫、記錄台灣人的味覺風景與私房記憶上將更為完整。
首屆500甜在評審邀請上慎重以待，嚴選來自料理人、美食家、娛樂影劇等領域共50位具代表性的風格人物，每人推薦10道甜點，可能是排隊名店的精緻創作、或許是巷口再熟悉不過的老味道──不看價格、不比排場，只看甜點是否給過自己一口療癒，重量級評審名單將於日後公布。
8月15～17日最強限定甜點派對，一次嘗遍最強排隊名店
有別與500盤搭配的慶祝晚宴、和500碗相輔相成的小吃市集，將和500甜連動舉辦的是盛大的甜點派對，邀請所有熱愛甜點、渴望療癒的民眾前來參與。無需舟車勞頓，現場精選30+全台排隊甜點品牌，將於8月15～17日於台北BELLAVITA寶麗廣場B1藝文空間限定登場，現場可一次嘗遍最強美味！
將完整出席三天活動的品牌包含精品巧克力品牌「Yu Chocolatier 畬室 法式巧克力甜點創作」、僅供外帶的寶藏店「Quelques Pâtisseries 某某甜點」、手工義式冰淇淋專門店「Double V」、人氣長年居高不下的「Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊」、全台最多產區的巧克力專門店「土然巧克力專門店 TERRA Bean to Bar Chocolate」、老牌麵包店優雅轉身的「Brillante Pâtisserie 星忱甜點」及隱身於迪化街老宅2樓的「COFE喫茶咖啡」。
精緻盤式甜點接棒現身 500甜聯名甜點禮盒即將曝光
三天活動日也都有驚喜品牌各自現身，分別為預約制無菜單甜點概念店「栗林裏Li lin li」（8月15日）、台灣首間板前甜點店「akeruE Dessert」（8月16日）和劇場式甜點沙龍「SEASON Artisan Pâtissier」（8月17日）。從藝術甜點到fine dining盤式創作，每天都能品嘗不同風格主廚操刀的美感甜點，還將有最強參加品牌陸續曝光。
在華麗的甜點派對中，民眾不只能享用各品牌的招牌產品，許多它們與500甜的獨家聯名企畫、限定登場口味將陸續揭露，自7月下旬開始開放500輯粉絲搶先預購限量發售的獨家聯名限定禮盒，內容物、售價與購買方式請密切留意500輯官方社群。活動憑票入場，為維護現場參觀與品嘗甜點的最佳情況，門票限量發售中，歡迎光臨這場可吃可拍可收藏的精彩盛宴，同時參與這段甜點文化的創新紀事。
500甜2025合作夥伴 共同邀請大家甜一下
500甜由《500輯》主辦，指定用酒為麥卡倫單一麥芽威士忌，今年特別邀請美國後現代設計大師David Carson，為旗下經典酒款「經典雪莉桶 系列」及「雙雪莉桶系列」打造全新包裝，不但為品牌的標識性雪莉桶風味， 注入當代情感，更展現邁向未來的視覺語彙。
指定手機為三星Galaxy系列，相關消息即將正式曝光；合作夥伴HITACHI日立，所推出的變頻氣炸微波烤箱，在家也能輕鬆做出超美味甜點，福樂推出的優格，不論單吃，或是做成甜點原料，都能嘗到最真實的美味，贊助夥伴則包括18度C巧克力、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰果室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）等。
500甜2025甜點派對
活動日期：2025年8月15-17日（周五至日）
開放時間：
8/15（五）17:00-20:00、8/16（六）13:00-20:00、8/17（日）13:00-17:00
活動地點：BELLAVITA 寶麗廣場 - B1 藝文空間（台北市信義區松仁路28號B1）
票價說明：單日票150元、三日暢遊票300元，禮盒套票即將公開
購票網址：https://tour.ibon.com.tw/event/e25060000011pdb
＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook粉絲專頁 公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終解釋與調整權利
＊敬請鎖定官方帳號，確保喜愛品牌的出席時段
500甜 The First Taiwan Dessert Guide
#500甜 #500甜2025 #台灣第一份甜點指南
主辦單位：500輯
指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌
指定手機：三星Galaxy系列
合作夥伴：HITACHI、福樂
贊助夥伴：18度C巧克力、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰果室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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