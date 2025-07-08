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BLACKPINK代言ASAHI SUPER DRY！聯名啤酒、限定周邊上市時程看這裡

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
BLACKPINK全員首度合體擔任啤酒品牌ASAHI SUPER DRY代言人。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
BLACKPINK全員首度合體擔任啤酒品牌ASAHI SUPER DRY代言人。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本知名啤酒品牌ASAHI SUPER DRY宣布，邀請風靡全球的韓國女團BLACKPINK成為品牌大使，這也是BLACKPINK的JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA四位成員，首次「全員合體」擔任啤酒品牌代言人。此次合作涵蓋東亞五大市場，包括日本、南韓、台灣、中國內地、香港與蒙古，話題性與影響力可望橫掃亞洲。

ASAHI SUPER DRY也同步揭曉本次品牌企劃主題——「BLACKPINK IN YOUR DRY」，靈感來自粉絲熟知的應援口號「BLACKPINK IN YOUR AREA（BLACKPINK 在你身邊）」，傳遞出啤酒經典的俐落口感與暢快體驗，並期待透過BLACKPINK的國際魅力，為品牌注入年輕活力與自信態度。

「此次合作為ASAHI SUPER DRY針對亞洲市場的品牌策略中極為重要的一步。」日本朝日啤酒株式會社啤酒市場營銷總監野間和香奈（Wakana Noma）表示：「 BLACKPINK所展現的活力自信及全球號召力，與SUPER DRY的品牌願景高度契合。我們不僅會帶來一系列引人注目的品牌活動，更希望能透過這次的合作引發不同以往的情感共鳴，與年輕消費者建立更深層的連結。」

全新品牌企劃將由七月起陸續於東亞各區推出BLACKPINK聯名商品，並於各城市展開一系列的廣告宣傳活動，消費者更有機會獲得相關周邊限定禮品。從限量商品與周邊、廣告曝光到快閃體驗活動，聯名企劃將會以鋪天蓋地360度全方位的方式呈現「BLACKPINK IN YOUR DRY」的無限魅力。品牌表示，台灣相關活動預計將於9月正式啟動，屆時將同步公開更多詳情。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

BLACKPINK 品牌 日本

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