新光三越夏天卡利HIGH端霸氣回饋 獨家推出4波車銀優卡友禮

瞄準暑假，新光三越帶來夏日購物最強檔「霸氣一夏卡利HIGH」，7月10日至8月14日攜手市占率超過8成的10大指定銀行，並動員超過6千多家品牌，滿額獨享4%、5%、6%，使用skm pay加碼最高7% skm points回饋。更首度推出韓國人氣偶像車銀優系列卡友禮，瞄準韓流世代對偶像周邊的狂熱商機。

百貨業受到政經局勢動盪影響購物氛圍，今年至今充滿挑戰，隨著暑假旺季到來，新光三越推出卡利HIGH優惠強檔，攜手發卡銀行釋出多樣化好康福利，要讓會員開心過暑假。新光三越至今超過420萬會員，換算下來，全台平均每5個人就有一位是新光三越會員。

卡利HIGH期間有諸多話題新品上市，包括Garmin Venu X1全方位 GPS智慧腕表、Surface Pro 12 吋預計7月上市、SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 / Flip7預計7月至8月上市，還有玩家都在關注的Nintendo Switch 2將於7月10日開賣等等。戶外運動熱潮，新光三越台北信義新天地也有全台最齊全的戶外用品專區，網羅四大戶外神獸齊聚；此外，新光三越夏季引進百家新櫃、快閃店，還有10大IP特展、藝文展，這個夏季帶來滿滿的新鮮樂子。

新光三越「霸氣一夏卡利HIGH」活動期間推出單卡累計刷1萬以上回饋4％、滿6萬以上回饋5％、滿30萬以上回饋6％skm points，搭配百貨行動支付skm pay，消費任一單筆達3,000元再加碼1%，最高享7%回饋。今年與各家銀行還有各式獨家優惠出動，像是特別與台新銀行合作美妝賞，活動期間持台新卡單店單卡刷滿5千送5千點skm points；與台北富邦銀行合作瘋日韓，持skm pay綁定於日韓品牌消費刷滿5千送5千點。