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甜甜圈「I'm donut ?」被罵爆 官方最新3點致歉提醒1事勿做：否則提告

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
超人氣甜甜圈「I’m donut？」台灣首店日前開幕，吸引數百人現場排隊搶買。記者陳睿中/攝影
超人氣甜甜圈「I’m donut？」台灣首店日前開幕，吸引數百人現場排隊搶買。記者陳睿中/攝影

來自日本的超人氣甜甜圈「I’m donut？」台灣首店日前於台北東區商圈開幕，但由於購買人潮眾多，也發生許多亂象，包含疑似黃牛重複大量購買、插隊「解壓縮」等，不少民眾排了大半天沒買到，上網怒刷一星負評，後來甚至出現官方帳號消失及社群評論「歸零」的狀況，也引發網友不滿，對此，富錦樹集團創辦人稍早發出3點聲明，強調「所有批評與建議，都虛心接受」，但「針對網路上涉及不實指控與個資外洩等行為，將採取法律行動以證視聽」，也懇請大家不要將情緒發洩在第一線的員工身上。

富錦樹集團創辦人吳羽傑透過社群發聲明如下：

這幾天，謝謝大家對富錦樹與甜甜圈的關注與支持，所有的批評與建議，我都虛心接受。

但當我看到網路上開始散布員工的個人資訊，我知道這已經不是單純的意見交流，而是對我團隊成員的傷害。我不能、也不願再保持沉默。這篇聲明，是為了保護我最珍惜的夥伴們而發。

以下是我對近期爭議的誠懇回應:

1. 關於排隊制度的優化

開幕首日的排隊人潮遠超過我們的預期，現場秩序與限購制度的確是我們考量不周。我們團隊在第一天結束後立刻檢討，隔天隨即調整包括限購數量、號碼牌發放、登記制度，以及人力配置來管理現場秩序。

目前採用的登記方式為：每位領取號碼牌的顧客，需提供姓氏與電話號碼作為辨識依據。 叫號時若無法正確報出電話號碼，將無法完成購買流程，敬請理解與配合。

非常感謝大家的指正與建議，讓我們得以快速調整、優化流程。

2. 關於社群與評論下架的疑慮

Google評論的移除是系統審核異常評論後所進行，商家並無刪除權限。

甜甜圈的原官方IG帳號「@imdonut.twn」是在未有預警的情況下被平台停權，目前仍在積極申請恢復與釐清原因。近期出現的「@imdonut.tpe」等帳號皆非官方建立品牌內部也沒有進行任何操作。

3. 關於影片下架的說明

針對部分網友反映我們的道歉影片造成觀感不佳，我已主動將所有相關影片下架。對於造成的誤解與不適，我再次致上誠摯歉意，也希望大家能理解我當時的出發點。

這是我第一次公開說明。懇請大家不要把情緒發洩在第一線的工作人員身上。他們從早到晚非常努力，我看在眼裡，心疼在心裡。沒有他們，就沒有今天的富錦樹！我對每一位夥伴都充滿感激。針對網路上涉及不實指控與個資外洩等行為，集團已委請律師蒐證，採取法律行動以證視聽。

「把世界帶進台灣，把台灣帶向世界」是富錦樹集團的信念; 「守護員工與家人」則是我作為經營者最重要的責任。

再次感謝大家的關注與提醒。

J哥敬上

富錦樹集團創辦人吳羽傑透過社群發聲明。圖/摘自IG
富錦樹集團創辦人吳羽傑透過社群發聲明。圖/摘自IG

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