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整顆布丁冰沙超有誠意！7-ELEVEN消暑新品搶市 限時霜淇淋買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「Fami奶昔」全新登場，搭配台式復古點心「米香脆」台味爆棚，嚐鮮優惠價49元開吃。圖／全家便利商店提供
「Fami奶昔」全新登場，搭配台式復古點心「米香脆」台味爆棚，嚐鮮優惠價49元開吃。圖／全家便利商店提供

天天都想吃冰的季節來了！超商本月再推話題新冰品，7-ELEVEN有話題布丁冰沙、升級版蜂蜜霜淇淋與冰椪糖拿鐵，全家也攜手YouTuber千千打造「台味散步」美味企劃，以仙草霜淇淋與全新奶昔，搶攻夏日消暑商機。

7-ELEVEN自7月9日起集結CITY CAFE、CITY TEA與雪淋霜、思樂冰推出一系列清涼冰飲品，還有驚喜現身的「CITY TEA統一布丁冰沙」，以經典的統一布丁作為冰沙基底風味，上方再放入一整顆統一布丁，搭配主題設計杯超搶眼，7月9日至7月22日享單杯嚐鮮價75元。另外，思樂冰也有創意新吃法，自7月9日起，獨家人氣飲品「雪碧清爽檸檬風味思樂冰」，只要加10元就能獲得統一布丁、珍珠、水蜜桃爆爆珠，自己加料創造多重喝法。

而本月登場的雪淋霜口味則是「甜鹽蜜語牛奶霜淇淋」，是去年夏天「海鹽蜂蜜牛奶」口味再升級，嚴選泰國清邁龍眼蜜，加入微量海鹽巧妙提味，融合濃醇瑞穗鮮乳製成，奶香、蜂蜜香濃郁。即日起至7月9日搶先推出3天行動隨時取買2送2。7月9日至8月5日期間每周五、六、日全口味憑icash 2.0或icash Pay支付享第2件半價。其中7月11日歡慶雪淋霜品牌周年慶與7-ELEVEN DAY更祭出雪淋霜全口味通通買1送1。

熱銷回歸的還有「CITY CAFE冰椪糖拿鐵」，以傳統古早味椪糖結合CITY CAFE拿鐵，誕生出獨特香甜焦香與咖啡苦甜交錯創新風味，還吃得到蓬鬆酥脆口感椪糖餅乾，7月16日至7月22日享大杯特惠價77元，限量20萬杯，售完為止。

本月全家便利商店霜淇淋新口味，則是第4度攜手百萬美食YouTuber千千及其個人品牌「水水灶咖」推出的「仙仙仙草霜淇淋」，選用台灣仙草汁，將草本香氣與滑順口感與Fami!ce霜淇淋完美結合，打造消暑又懷舊的台式潮感新滋味，網友吃過紛紛大推，吃起來像仙草奶球冰，單口味就很好吃。

7月7日前於全家APP隨買跨店取推出霜淇淋5支188元限時優惠，另同步推出全新「Fami奶昔」，將Fami!ce霜淇淋添加冰牛奶，再加入以台灣米製作的專屬配料「米香脆」，酥香脆口、層次再升級，即日起至7月22日嚐鮮價49元。

全家「仙仙仙草霜淇淋」，經典台味翻玩潮感，隨買跨店取限時特價5支188元。圖／全家便利商店提供
全家「仙仙仙草霜淇淋」，經典台味翻玩潮感，隨買跨店取限時特價5支188元。圖／全家便利商店提供
CITY CAFE冰椪糖拿鐵熱銷回歸，以傳統古早味椪糖結合拿鐵，風味口感多層次。記者黃筱晴／攝影
CITY CAFE冰椪糖拿鐵熱銷回歸，以傳統古早味椪糖結合拿鐵，風味口感多層次。記者黃筱晴／攝影
自7月9日起購買獨家人氣飲品「雪碧清爽檸檬風味思樂冰」，只要加10元就能加料，統一布丁、珍珠、水蜜桃爆爆珠選你發揮創意。圖／7-ELEVEN提供
自7月9日起購買獨家人氣飲品「雪碧清爽檸檬風味思樂冰」，只要加10元就能加料，統一布丁、珍珠、水蜜桃爆爆珠選你發揮創意。圖／7-ELEVEN提供
「甜鹽蜜語牛奶霜淇淋」嚴選泰國清邁龍眼蜜，加入微量海鹽巧妙提味，融合濃醇瑞穗鮮乳製成。記者黃筱晴／攝影
「甜鹽蜜語牛奶霜淇淋」嚴選泰國清邁龍眼蜜，加入微量海鹽巧妙提味，融合濃醇瑞穗鮮乳製成。記者黃筱晴／攝影
「CITY TEA統一布丁冰沙」7月9日至7月22日享單杯嚐鮮價75元（原價85元）。記者黃筱晴／攝影
「CITY TEA統一布丁冰沙」7月9日至7月22日享單杯嚐鮮價75元（原價85元）。記者黃筱晴／攝影

冰沙 統一布丁 霜淇淋

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