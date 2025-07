整顆布丁冰沙超有誠意！7-ELEVEN消暑新品搶市 限時霜淇淋買1送1

由紅衣小女孩團隊打造、聯合數位文創共同出品的電影《山忌 黃衣小飛俠》上映屆滿一個月,在暑期好萊塢強檔環伺下票房表現仍是亮眼,上週再傳捷報,本片入選第29屆加拿大奇幻影展(Fantasia International Film Festival),並將角逐NEW FLESH競賽單元的「最佳首部長片獎」(New Flesh Award for Best First Feature)。電影將於7月26日於加拿大蒙特婁舉行國際首映與觀眾見面,是本片邁向國際舞台的重要一步。

2025-07-07 16:40