快訊

影／國6詭異追撞事故…肇事車掛護欄 駕駛竟在路肩打坐

「差一條路」沒放假...桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政

丹娜絲遠離 氣象署下午5點半解除海上颱風警報

搶攻暑假旅遊商機 長榮航空祭83折優惠票價

中央社／ 台北7日電
長榮航空表示即日起至7月25日止，凡購買9月30日前從台灣出發指定航線，優惠票價83折起，包括熱門亞洲航線，桃園-宿霧來回最低只要未稅4041元起，桃園-首爾來回最低6373元起。聯合報系記者黃仲明／攝影
長榮航空表示即日起至7月25日止，凡購買9月30日前從台灣出發指定航線，優惠票價83折起，包括熱門亞洲航線，桃園-宿霧來回最低只要未稅4041元起，桃園-首爾來回最低6373元起。聯合報系記者黃仲明／攝影

搶攻暑假旅遊商機，長榮航空今天宣布推出夏季促銷，指定航線祭出83折優惠票價。

長榮航空今天發布新聞稿表示，即日起至7月25日止，凡購買9月30日前從台灣出發指定航線，優惠票價83折起，包括熱門亞洲航線，桃園-宿霧來回最低只要未稅4041元起，桃園-首爾來回最低6373元起。

長榮航空也與各大旅行社推出機加酒自由行產品，包括香港、沖繩、倫敦等。團體行程則包括美國、加拿大、歐洲等。

不少旅遊業者也推出促銷，五福旅遊因應夏季旅展祭出暑假清倉優惠，涵蓋亞洲、歐洲、郵輪與自由行，滿足不同族群旅客需求，其中日本團體行程主打第2人最高現折新台幣6000元優惠。

樂天旅遊推出「夏日Seasonal Sale」，住宿優惠涵蓋日本各大熱門區域，提供5%至最高30%折扣，多波段限量優惠券單張更可折抵最高3萬日圓（約新台幣6000元）。

Trip.com則推出快閃4天盛夏旅展，7月10日前於指定活動頁購買機票、住宿，最低享99元起。

日本 航線 長榮

延伸閱讀

內需、暑假、颱風題材齊發力 統一、聯華領食品股與金融爭鋒

台北101觀景台全新暑假聯票搶先看　五大景點搭捷運就能玩透透

黃詣庭專欄／暑假概念「升值受惠股」 吸睛

回到「299元吃到飽」！韓國年糕火鍋「兩餐」1門市限定 韓式炸雞、泡麵炒飯無限吃 不分時段、每天都優惠

相關新聞

搶攻暑假旅遊商機 長榮航空祭83折優惠票價

搶攻暑假旅遊商機，長榮航空今天宣布推出夏季促銷，指定航線祭出83折優惠票價

《山忌 黃衣小飛俠》傳捷報！入選加拿大奇幻影展

由紅衣小女孩團隊打造、聯合數位文創共同出品的電影《山忌 黃衣小飛俠》上映屆滿一個月，在暑期好萊塢強檔環伺下票房表現仍是亮眼，上週再傳捷報，本片入選第29屆加拿大奇幻影展（Fantasia International Film Festival），並將角逐NEW FLESH競賽單元的「最佳首部長片獎」（New Flesh Award for Best First Feature）。電影將於7月26日於加拿大蒙特婁舉行國際首映與觀眾見面，是本片邁向國際舞台的重要一步。

HUBLOT大使喬科維奇溫網締造溫網百勝紀錄 強勢挺進第25座大滿貫

網球名將喬科維奇（Novak Djokovic），日前在2025年溫布頓網球錦標賽再下一城，締造個人於溫布頓單打賽事的第...

CELINE 2026春季系列回歸實體走秀 學院穿搭融入80風 揭幕品牌新篇章

法國時尚品牌CELINE在2023年2月之後回歸實體走秀，於巴黎高訂周的首日在品牌巴黎總部16 rue Vivienne...

健身族注意！好市多這款「可調節啞鈴」有安全疑慮 緊急下架召回

美國好市多近日緊急召回的十餘項商品，品項橫跨家電、汽車配件、運動器材、食品與藥品等類別，其中Danby & Midea ...

「有點市」前進台北設計玩創意展 日系IP與原創角色周邊掀搶購熱潮

今夏文創狂潮來襲！「2025 台北設計玩創意展」與「2025 台灣國際創意文具展」於7月4日熱鬧登場，現場集結超過 800 家來自台灣、香港、日本、南韓的頂尖設計師與品牌創作者。有你共創數位「有點市」也沒有缺席，帶來一系列超有感、超好買的周邊商品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。