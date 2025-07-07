搶攻暑假旅遊商機 長榮航空祭83折優惠票價
搶攻暑假旅遊商機，長榮航空今天宣布推出夏季促銷，指定航線祭出83折優惠票價。
長榮航空今天發布新聞稿表示，即日起至7月25日止，凡購買9月30日前從台灣出發指定航線，優惠票價83折起，包括熱門亞洲航線，桃園-宿霧來回最低只要未稅4041元起，桃園-首爾來回最低6373元起。
長榮航空也與各大旅行社推出機加酒自由行產品，包括香港、沖繩、倫敦等。團體行程則包括美國、加拿大、歐洲等。
不少旅遊業者也推出促銷，五福旅遊因應夏季旅展祭出暑假清倉優惠，涵蓋亞洲、歐洲、郵輪與自由行，滿足不同族群旅客需求，其中日本團體行程主打第2人最高現折新台幣6000元優惠。
樂天旅遊推出「夏日Seasonal Sale」，住宿優惠涵蓋日本各大熱門區域，提供5%至最高30%折扣，多波段限量優惠券單張更可折抵最高3萬日圓（約新台幣6000元）。
Trip.com則推出快閃4天盛夏旅展，7月10日前於指定活動頁購買機票、住宿，最低享99元起。
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