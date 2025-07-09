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解放雙手 靜音入門！全台唯一「德製靜音鎖體」電子鎖上市

聯合新聞網／ 有你共創
圖／有你共創提供
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當代智能家居的功能日新月異，對「門鎖」的需求也逐漸轉變。傳統鑰匙開門常伴隨著不便，雙手提著物品難以開鎖、忘記帶鑰匙、或是鑰匙成串笨重又擾人。電子鎖雖因應而生，但市面上許多產品僅著重基本解鎖功能，忽略消費者對於靜音、查看門外動態、遠端操作等更高層次需求。門聲過大干擾家人作息、訪客到訪卻無法即時掌握、遠在外地無法確認家門是否上鎖，這些仍是常見痛點。

為了提供更完善的智慧居家方案，「有你共創」有設計團隊與智能電子鎖領導品牌 Arpha 聯手推出—Arpha N1 Classic 3D人臉辨識靜音電子鎖。團隊承襲品牌對生活細節的極致要求，更著重N1 Classic 安全性、便利性與輕奢外觀，透過智慧功能與質感設計，為使用者帶來全新的開門體驗。

圖／有你共創提供
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N1 Classic 的最大亮點，來自全台唯一搭載的「德國製靜音鎖體」，開關門音量僅25dB，也比樹林風吹聲更小，不影響熟睡的家人與嬰孩作息，也不擔心深夜吵醒鄰居。搭配「夜視零光源」辨識技術，即使在全暗環境中也能穩定解鎖，不需再舉起手機補光或摸索感應器。內建3D結構光人臉辨識技術，最快僅需0.06秒即可開門，10in1多種解鎖方式及130-200cm超廣角偵測，不分年齡與生活習慣皆能安心使用。

產品內建超廣角4吋室內貓眼螢幕，在不開門的情況下即可查看門外動態，並可透過專屬APP遠端操作開門、記錄查看、通知設定等進階功能。真人語音中文邀請台灣知名配音師錄製，英文為專業外語老師配音，打造更親切的智慧語音體驗。產品由台灣本地工廠製造，通過國家資安雙認證，安全更有保障。2025年限定推出「使用施華洛世奇水鑽」鑲飾款，為質感生活增添一抹靜謐奢華。

圖／有你共創提供
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Arpha N1 Classic 不只是門鎖，更是一套把關家庭安全、靜謐的智慧系統。它解決的對傳統鑰匙的依賴，真正做到解放雙手，更讓回家的每一步，都安靜、優雅且值得信賴，回家的歸屬感，就從「開門」開始。

Arpha N1 Classic 將於7月9日上午10:30正式於【嘖嘖平台】同步上線開賣，更多內容可在「嘖嘖頁面」、「Arpha智能生活」臉書粉專查看。

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人臉辨識 超廣角 鑰匙

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