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HUBLOT大使喬科維奇溫網締造溫網百勝紀錄 強勢挺進第25座大滿貫
網球名將喬科維奇（Novak Djokovic），日前在2025年溫布頓網球錦標賽再下一城，締造個人於溫布頓單打賽事的第100場勝利，同時也成為史上第二位於溫布頓獲得百勝殊榮的男子選手。喬科維奇曾七度奪得溫布頓男子單打冠軍，如今在這項草地大滿貫賽事完成百勝壯舉，持續朝生涯第25座大滿貫冠軍邁進。
這位瑞士製表品牌Hublot宇舶表的品牌大使，今年參賽挑戰生涯第8座溫布頓金盃。事實上，位列第6種子的他上月才於法網也完成了第100勝，澳網則擁有99勝（10座冠軍），美網累積90勝（4座冠軍），戰績全面、實力橫跨四大賽場。目前，他已取得24座大滿貫單打冠軍，40座大師賽冠軍，更是唯一完成三圈大滿貫的男子選手（四大滿貫皆至少奪冠三次），單打冠軍合計99座，更是史上首位在法網與溫布頓賽場雙雙達成每項賽事百勝的紀錄保持者 。喬科維奇在2024年成功締造黃金大滿貫（Golden Slam），也就是在四大滿貫加上巴黎奧運中奪冠的驚人成就。
喬科維奇在2021年開始擔任宇舶表品牌大使，曾與品牌推出極結合網球運動精神與製表工藝的Big Bang Unico喬科維奇計時碼表，限量100枚迅速完售。腕表採用高韌性碳纖維融合喬科維奇2023賽季使用過的25支網球拍與32件球衣製作，搭載輕量化UNICO自製機芯，整只腕表重量僅49.5公克、輕於一顆網球，搭配專利One Click快拆裝置與四款高機能表帶，以限量永續木質表盒裝載，極具紀念性。
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