聽新聞
0:00 / 0:00
《山忌 黃衣小飛俠》傳捷報！入選加拿大奇幻影展
由紅衣小女孩團隊打造、聯合數位文創共同出品的電影《山忌 黃衣小飛俠》上映屆滿一個月，在暑期好萊塢強檔環伺下票房表現仍是亮眼，上週再傳捷報，本片入選第29屆加拿大奇幻影展（Fantasia International Film Festival），並將角逐NEW FLESH競賽單元的「最佳首部長片獎」（New Flesh Award for Best First Feature）。電影將於7月26日於加拿大蒙特婁舉行國際首映與觀眾見面，是本片邁向國際舞台的重要一步。
對於此次入選，導演蔡佳穎開心表示：「一部電影能夠讓更多人看到就是一件令人開心的事，很榮幸能在Fantasia影展與世界觀眾分享這段故事，探索每個人心中那段無法放下的困境，期待這個來自台灣山林傳說的電影，能在更多觀眾心中留下屬於自己的感觸。」
《山忌 黃衣小飛俠》海外版權亦持續熱賣，累計售出逾十個地區，目前已確認將於8月8日越南、8月12日泰國、8月21日寮國、8月25日柬埔寨、8月28日馬來西亞及汶萊陸續上映，更多地區也正洽談中。隨著國際曝光度持續升溫，本片也有望將富含神秘色彩的台灣山林傳說推向世界，讓更多海外觀眾看見台灣的文化魅力。 電影全台熱映中，更多資訊請上官方粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言