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《山忌 黃衣小飛俠》傳捷報！入選加拿大奇幻影展

聯合新聞網／ 聯合數位文創
改編自台灣流傳逾半世紀靈異傳說的《山忌 黃衣小飛俠》，全台熱映中！圖／威視電影提供
改編自台灣流傳逾半世紀靈異傳說的《山忌 黃衣小飛俠》，全台熱映中！圖／威視電影提供

劉以豪、袁澧林合演的電影《山忌 黃衣小飛俠》，挺進國際影展、亞洲八月接力上映！圖／威視電影提供
劉以豪、袁澧林合演的電影《山忌 黃衣小飛俠》，挺進國際影展、亞洲八月接力上映！圖／威視電影提供

由紅衣小女孩團隊打造、聯合數位文創共同出品的電影《山忌 黃衣小飛俠》上映屆滿一個月，在暑期好萊塢強檔環伺下票房表現仍是亮眼，上週再傳捷報，本片入選第29屆加拿大奇幻影展（Fantasia International Film Festival），並將角逐NEW FLESH競賽單元的「最佳首部長片獎」（New Flesh Award for Best First Feature）。電影將於7月26日於加拿大蒙特婁舉行國際首映與觀眾見面，是本片邁向國際舞台的重要一步。

對於此次入選，導演蔡佳穎開心表示：「一部電影能夠讓更多人看到就是一件令人開心的事，很榮幸能在Fantasia影展與世界觀眾分享這段故事，探索每個人心中那段無法放下的困境，期待這個來自台灣山林傳說的電影，能在更多觀眾心中留下屬於自己的感觸。」

《山忌 黃衣小飛俠》海外版權亦持續熱賣，累計售出逾十個地區，目前已確認將於8月8日越南、8月12日泰國、8月21日寮國、8月25日柬埔寨、8月28日馬來西亞及汶萊陸續上映，更多地區也正洽談中。隨著國際曝光度持續升溫，本片也有望將富含神秘色彩的台灣山林傳說推向世界，讓更多海外觀眾看見台灣的文化魅力。 電影全台熱映中，更多資訊請上官方粉絲專頁查詢。

觀眾 電影 馬來西亞

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