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台鐵6款新一代列車登上郵票 中華郵政發行第1輯

中央社／ 台北7日電

為展現台灣鐵道發展的豐碩成果，中華郵政今天與台鐵公司合作發行「台灣鐵道列車郵票（第1輯）」，圖案呈現台鐵近年引進的6款新一代列車，這些列車為現階段營運主力，也見證鐵道發展歷程。

中華郵政董事長王國材說，中華郵政的使命是「傳遞」，而台鐵的使命是「載送」，2家公司的共同點除都是歷史悠久的百年企業外，就是力行偏鄉服務的責任，為所有民眾串起更美好的生活。

王國材表示，這次2家公司合作發行鐵道列車郵票，為台灣鐵道發展歷史留下珍貴的紀錄，郵票圖案是台鐵近年引進的6款新一代列車，也是現階段主力列車的歷史見證。

繪製這套郵票6款列車圖案的台灣鐵道文化研究者洪致文表示，回憶起兒時與父親逛郵幣社、收集郵票，並在小小年紀就模仿郵票設計師的情景，如今夢想成真，深具意義，感謝中華郵政讓他有機會延續心中那份對集郵與鐵道的熱愛。

中華郵政說，配合這套郵票除附帶發行首日封、貼護票卡、活頁集郵卡、預銷首日戳封與原圖明信片外，更與台鐵共同發揮文創精神，以吉祥物「波波鴿」、「鐵魯」、「漢娜將」為主角，發行一系列「中華郵政×台鐵聯名系列商品」。

中華郵政 鐵道

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