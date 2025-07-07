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CELINE 2026春季系列回歸實體走秀 學院穿搭融入80風 揭幕品牌新篇章

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
學院風運動衫經重新詮釋，變成有趣的長版T恤。圖／CELINE提供
學院風運動衫經重新詮釋，變成有趣的長版T恤。圖／CELINE提供

法國時尚品牌CELINE在2023年2月之後回歸實體走秀，於巴黎高訂周的首日在品牌巴黎總部16 rue Vivienne發表2026春夏系列，是新任創意總監Michael Rider掌理男女時裝、皮具、配飾及訂製服系列後發表的首個系列。

曾在Phoebe Philo掌舵時期於CELINE工作了十年之久的Michael Rider表示，這是一次令人感動喜悅的「回歸」；全新的風格不僅標誌著CELINE品牌新時代的開始，Michael Rider也為CELINE定義了新方向：融合學院風格的設計語彙、復古80年代的雕塑輪廓，整體來說服裝單品的實穿性實現了他相信服裝「成為穿著者生活的一部分」的信念，打造出風格先行於流行性的新方向。

Michael Rider的首秀的風格也融會了這個品牌過往的重要風格，經典單品注入誇張的視覺元素，形成帶有前衛感的學院風格與80年代懷舊情懷。他過去在Polo Ralph Lauren擔任創意總監期間，磨練出的獨特學院風格，游刃有餘地融入了CELINE的最新設計，搶眼配件的大量運用和自由不受拘束的單品的混搭，將80復古、學院、雅痞、和商務穿著等多元風格毫無違和地熔冶於一，是此系列最高明之處。

系列中的服裝輪廓與色彩運用最受好評：上寬下窄的輪廓，搭配華麗搶眼的配飾，成為著要的穿著形式，例如揭開序幕的的西裝外套和緊身牛仔褲的搭配，搭配比例刻意放大的腰帶釦頭和滿滿的戒指與手環掛飾，彰顯了配件的重要性。大膽的藍色和飽和的紅色，從點綴在超大尺寸斜背包、印有品牌標誌的圍巾等配件上，也陸續開始出現在服裝的單品上，最後變成大面積的綠色和水藍色運動外套和毛衣，不知不覺間完成多巴胺穿搭的轉換。

在剪裁方面，誇張肩線的大尺寸西裝搭配緊身褲和高腰線的牛仔褲，讓人聯想到Phoebe Philo時代的「大肩、窄身剪裁」。當然也有褲管寬鬆的打褶西裝褲，但大量緊身和合身的褲裝無疑也讓人想起Hedi Slimane在任時期無比纖瘦的男女裝。單純的學院風格單品透過聰明的混搭顛覆傳統，例如，他將寬鬆的西裝褲塞入印有品牌標誌的拳擊鞋中，以及巧妙地改變運動衫的剪裁和復古輪廓，展現他對傳統單品的理解和掌握，以及重新解構重塑的獨特手法。

戒指、項鍊和手鍊等大量金屬配飾的堆疊營造出奢華的氣息，同時又流露出隨性的鬆弛感。圍繞領口的絲巾和創意領帶，賦予風衣和西裝外套一種無拘束的自在貴氣和穿搭變化。包包方面以「越大越好」 的理念貫穿各種包型的設計，搭配重新解構過的學院風單品，顯得年輕又文藝。過往Phoebe Philo時代曾風靡一時的Phantom包重現秀場，搭上近年來It-bag回歸熱潮。鞋履部分以薄底的平底鞋款為主，整體走極簡風格，柔軟包覆的休閒鞋和印有品牌標誌的拳擊鞋，都為整體造型增添了一種不不隨波逐流的個性魅力。

圍巾和隨意露出的襯衫展現出奢華的鬆弛感。圖／CELINE提供
圍巾和隨意露出的襯衫展現出奢華的鬆弛感。圖／CELINE提供
經典騎士外套搭配和繭形輪廓的高腰剪裁牛仔褲。圖／CELINE提供
經典騎士外套搭配和繭形輪廓的高腰剪裁牛仔褲。圖／CELINE提供
褲腳收窄的高腰牛仔褲充滿復古氣息。圖／CELINE提供
褲腳收窄的高腰牛仔褲充滿復古氣息。圖／CELINE提供
大膽運用金屬配件以不對稱方式裝飾皮革外套。圖／CELINE提供
大膽運用金屬配件以不對稱方式裝飾皮革外套。圖／CELINE提供
曾風靡一時的經典Phantom包重新回歸。圖／CELINE提供
曾風靡一時的經典Phantom包重新回歸。圖／CELINE提供
寶和色彩的混搭運用為整體造型注入視覺活力。圖／CELINE提供
寶和色彩的混搭運用為整體造型注入視覺活力。圖／CELINE提供
大量金屬配飾堆疊營造出隨性不拘的奢華感。圖／CELINE提供
大量金屬配飾堆疊營造出隨性不拘的奢華感。圖／CELINE提供
寬大的西裝上衣搭配緊身褲為大秀揭開序幕。圖／CELINE提供
寬大的西裝上衣搭配緊身褲為大秀揭開序幕。圖／CELINE提供
誇張肩線的上衣有80年代的氣息，搭配寬鬆的打褶西裝褲。圖／CELINE提供
誇張肩線的上衣有80年代的氣息，搭配寬鬆的打褶西裝褲。圖／CELINE提供
下擺像是被自己隨意剪短的領帶，成為本季吸睛的配件之一。圖／CELINE提供
下擺像是被自己隨意剪短的領帶，成為本季吸睛的配件之一。圖／CELINE提供
寬版西褲和拳擊鞋的混搭是本季的重要穿法。圖／CELINE提供
寬版西褲和拳擊鞋的混搭是本季的重要穿法。圖／CELINE提供
大量的金屬配飾堆疊營造出隨性不拘的奢華感。圖／CELINE提供
大量的金屬配飾堆疊營造出隨性不拘的奢華感。圖／CELINE提供

CELINE 品牌 西裝

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