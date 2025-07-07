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遠通電收攜手和泰集團 App快速申辦eTag服務

中央社／ 台北7日電

遠通電收表示，攜手和泰集團合作，即日起TOYOTA與LEXUS車主透過My Toyota或Lexus Plus App，即可快速申辦「eTag自動儲值」及加入「eTag停車會員」。

遠通電收今天發布新聞稿表示，即日起至7月31日止，雙品牌車主透過App成功開通服務，即可獲得和泰Points 100點，還有機會抽中中華航空日本東京雙人來回機票。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，遠通與uTagGo App持續深化智慧交通應用，已陸續提供eTag車主免費道路救援、新車賞車、充電及加油地圖等多元服務，致力成為民眾的智慧生活好夥伴，這次與和泰集團合作，也期望將eTag多元服務更便利地整合進車主熟悉的App平台中，提升服務可近性與整體行車體驗。

和泰集團表示，「eTag停車扣繳」服務現已導入MyToyota與Lexus Plus App，車主只要進入App首頁的「停車與代扣」，再點選uTagGo綠色微笑標識即可快速申辦服務，自動扣繳全台各縣市路邊停車費及超過3000座合作停車場費用，實現「免排繳費機、免掃碼、免跑超商繳費」的智慧停車體驗，以及享有uTagGo會員專屬權益。

遠通電收指出，申辦「eTag自動儲值」並加入「eTag停車會員」後，費用將自動扣款，能有效降低民眾因誤信「未繳費」簡訊或電子郵件而落入詐騙陷阱的風險，車主也可透過uTagGo App即時掌握帳務明細，通行與停車費用全都一目了然。

eTag 停車費 車主

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