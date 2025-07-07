健身族注意！好市多這款「可調節啞鈴」有安全疑慮 緊急下架召回

美國好市多近日宣布緊急召回的十餘項商品，品項橫跨家電、汽車配件、運動器材、食品與藥品等類別，其中Danby & Midea U型窗型空調、Anker行動電源、BowFlex啞鈴、Igloo冰桶等高風險項目，請有購買的顧客務必立即停用並依官方指引處理，以保障安全與健康。

在美國好市多宣布召回的項目中，台灣各分店曾經進口其中一款「BowFlex 552可調節啞鈴」，目前已停售，台灣好市多表示，「若您目前仍持有上述型號商品，請立即停止使用，並請攜帶商品與您的會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨。」