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健身族注意！好市多這款「可調節啞鈴」有安全疑慮 緊急下架召回
美國好市多近日宣布緊急召回的十餘項商品，品項橫跨家電、汽車配件、運動器材、食品與藥品等類別，其中Danby & Midea U型窗型空調、Anker行動電源、BowFlex啞鈴、Igloo冰桶等高風險項目，請有購買的顧客務必立即停用並依官方指引處理，以保障安全與健康。
在美國好市多宣布召回的項目中，台灣各分店曾經進口其中一款「BowFlex 552可調節啞鈴」，目前已停售，台灣好市多表示，「若您目前仍持有上述型號商品，請立即停止使用，並請攜帶商品與您的會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨。」
BowFlex 552可調節啞鈴由於在使用過程中，配重片可能會從啞鈴手柄上脫落，造成撞擊人體的情況，故廠商與美國消費者產品安全委員會（CPSC）合作進行召回通知作業。目前好市多台灣沒有接獲會員反應本商品安全問題。
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