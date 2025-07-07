快訊

土城凶殺案家暴男殺死妻與小姨子後 臉書發文「你老婆被我殺了」

丹娜絲強襲！女星曝颱風夜惡夢 親姊被沖走身亡

土城凶殺案謝男殺死妻與小姨子在伸港投案 稱：妻不讓他看小孩

「有點市」前進台北設計玩創意展 日系IP與原創角色周邊掀搶購熱潮

聯合新聞網／ 有你共創
有點市前進台北設計玩創意展，帶來一系列超有感周邊商品。圖／有你共創提供
有點市前進台北設計玩創意展，帶來一系列超有感周邊商品。圖／有你共創提供

今夏文創狂潮來襲！「2025 台北設計玩創意展」與「2025 台灣國際創意文具展」於7月4日熱鬧登場，現場集結超過 800 家來自台灣、香港、日本、南韓的頂尖設計師與品牌創作者。有你共創數位「有點市」也沒有缺席，帶來一系列超有感、超好買的周邊商品。

無論是厭世又充滿魅力的紫色兔兔 YAMITO、可愛度突破天際的小生物 gimo，還是整桌滿滿的「胡子碰碰 OHIGE no PON」文具周邊新品，療癒的設計風格吸引大批消費者駐足搶購，文具控更是直呼荷包失守！

胡子碰碰 OHIGE no PON 文具周邊新品，可愛爆擊。圖／有你共創提供
胡子碰碰 OHIGE no PON 文具周邊新品，可愛爆擊。圖／有你共創提供

有你共創旗下「露咖貓 Looka Cat」與「米乾 mi - 水豚店長與鴨鴨們」等超人氣創作者也同步參展，現場擺滿原創周邊與限量商品，從貼紙、吊飾、T-shirt 到日常小物，將創作者的巧思與角色個性具體呈現，讓整個展區充滿互動性與驚喜感。

透過此次展覽，有點市不僅展現品牌整合創作者與市場的實力，更積極打造原創IP生態圈，提供創作者優質曝光平台，同時回饋廣大粉絲。透過實體快閃、市集互動、主題策展等方式，成功搭建出創作者與受眾之間的雙向連結。

厭世又療癒的紫色兔子 YAMITO，可愛模樣讓人荷包失守。圖／有你共創提供
厭世又療癒的紫色兔子 YAMITO，可愛模樣讓人荷包失守。圖／有你共創提供

台北設計玩創意展即日起至7月7日於台北世貿一館盛大展出，把握機會前來朝聖，一同沉浸在有點市帶來的可愛暴擊與創意衝擊，為你的日常注入更多樂趣！

創作者 設計師

延伸閱讀

Grand Seiko台北101旗艦店再開幕 一展洗鍊風大和美學

影／墾丁鹿ㄦ島2隻超人氣水豚遭毒殺 驗出農藥、強鹼

中職／陳愷佑流利日文當教練小幫手 想讓林威助在富邦也養出江坤宇

台中草悟道日式老宅「網美景點」開箱 轉身為日系職人家具店

相關新聞

健身族注意！好市多這款「可調節啞鈴」有安全疑慮 緊急下架召回

美國好市多近日緊急召回的十餘項商品，品項橫跨家電、汽車配件、運動器材、食品與藥品等類別，其中Danby & Midea ...

「有點市」前進台北設計玩創意展 日系IP與原創角色周邊掀搶購熱潮

今夏文創狂潮來襲！「2025 台北設計玩創意展」與「2025 台灣國際創意文具展」於7月4日熱鬧登場，現場集結超過 800 家來自台灣、香港、日本、南韓的頂尖設計師與品牌創作者。有你共創數位「有點市」也沒有缺席，帶來一系列超有感、超好買的周邊商品。

新光三越季卡利HIGH檔期7月10日開跑 業績挑戰72億元

瞄準暑假商機，新光三越夏季卡利HIGH檔期7月10日開跑，推出會員刷10大指定銀行信用卡獨享4%、5%、6%，使用skm...

台北101觀景台全新暑假聯票搶先看 五大景點搭捷運就能玩透透

暑假將來臨，親子出遊要去哪？台北101今夏再次串聯台北捷運周邊五大熱門親子景點，包括台北101秘境花園觀景台、臺北市立兒童新樂園、富邦美術館、圓山大飯店東密道及台北小巨蛋冰上樂園，推

今夏最狂食肉派對 台南晶英 ROBIN'S 即刻開烤

台南晶英 ROBIN'S 牛排館限時推出「仲夏狂歡吃肉日」，主廚黃國維取材美國南方燒烤文化，講求慢火煙燻讓肉質軟嫩入味，...

遠通電收攜手和泰集團 申辦eTag停車會員抽東京雙人來回機票

遠通電收今宣布，TOYOTA 與 LEXUS 車主透過「My Toyota」或「Lexus Plus」APP，即可快速申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。