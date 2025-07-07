「有點市」前進台北設計玩創意展 日系IP與原創角色周邊掀搶購熱潮

今夏文創狂潮來襲！「2025 台北設計玩創意展」與「2025 台灣國際創意文具展」於7月4日熱鬧登場，現場集結超過 800 家來自台灣、香港、日本、南韓的頂尖設計師與品牌創作者。有你共創數位「有點市」也沒有缺席，帶來一系列超有感、超好買的周邊商品。

無論是厭世又充滿魅力的紫色兔兔 YAMITO、可愛度突破天際的小生物 gimo，還是整桌滿滿的「胡子碰碰 OHIGE no PON」文具周邊新品，療癒的設計風格吸引大批消費者駐足搶購，文具控更是直呼荷包失守！

胡子碰碰 OHIGE no PON 文具周邊新品，可愛爆擊。圖／有你共創提供

有你共創旗下「露咖貓 Looka Cat」與「米乾 mi - 水豚店長與鴨鴨們」等超人氣創作者也同步參展，現場擺滿原創周邊與限量商品，從貼紙、吊飾、T-shirt 到日常小物，將創作者的巧思與角色個性具體呈現，讓整個展區充滿互動性與驚喜感。

透過此次展覽，有點市不僅展現品牌整合創作者與市場的實力，更積極打造原創IP生態圈，提供創作者優質曝光平台，同時回饋廣大粉絲。透過實體快閃、市集互動、主題策展等方式，成功搭建出創作者與受眾之間的雙向連結。

厭世又療癒的紫色兔子 YAMITO，可愛模樣讓人荷包失守。圖／有你共創提供

台北設計玩創意展即日起至7月7日於台北世貿一館盛大展出，把握機會前來朝聖，一同沉浸在有點市帶來的可愛暴擊與創意衝擊，為你的日常注入更多樂趣！