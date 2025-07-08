台灣團隊打造 NFC 智慧地圖！ 旅行回憶一碰即現 7月8日正式販售

你記得，最近一次的出國，是去哪裡嗎？

科技越進步、拍照越方便，但那些珍貴的旅行記憶，在拍完照後，就淹沒在茫茫數據大海裡，被你徹底遺忘，甚至有人吹起復古的實體相片風，卻對自己手機裡珍藏的相片視若無睹，如果有一個產品，能夠讓塵封的記憶重新融入日常生活，那會是什麼樣子的？

「我們希望，把人們的回憶更具體的融入日常生活裡，就像打造一個屬於你的世界一樣，可以看、可以摸、可以觸碰的世界……於是我們想到了地圖。」旅圖無界的團隊成員如此說道，並向有你共創有．設計團隊介紹『Echomap回聲地圖』，這款主打情感回憶和質感裝飾的木質地圖，由旅圖無界和有．設計團隊合作推出，將於7/8(二)於嘖嘖平台獨家開賣。

圖/有你共創提供

「Echomap回聲地圖」完全由台灣設計製造，更是全球首款將木質地圖與NFC科技結合的『沉浸式互動立體地圖』，採用胡桃木、白俄椴木、柚木與楊木四種精選木材雷射切割打造，將大陸、島嶼、南北極的輪廓雕刻出來，搭配不同木材顏色和深淺堆疊，呈現溫暖、沉穩的低調品味，共有三種尺寸（S：45×30 cm／M：90×60 cm／L：135×90 cm），背板則提供「雅典白」、「柏林灰」、「奧斯陸黑」、「琉森透」四種色系，可自由搭配在各種空間，使用無痕背膠、免釘免鑽，對租屋族來說也很方便。

而在「回憶」上，Echomap只需要用一隻手機、一顆專用國旗圖釘，搭配App輕觸就能喚醒相簿，未來還能打造出旅行軌跡、自動將相片更新進雲端相簿，就像一段屬於你的獨特記憶一樣，掛上牆面或擺放在客廳時，只要拿起手機，就能與朋友、家人一起分享你的旅行記憶！

圖/有你共創提供

「就像我們到現在，還是會翻老相簿一樣，我們希望讓人們在與地圖互動的時候，能夠感受到古早時與家人、阿公阿嬤，一起坐在沙發上看老照片、聊天的那種生活儀式感。」開發團隊強調，Echomap回聲地圖不只是一個木質地圖，更是人們如何重新賦予記憶和回憶形體的新方式。

Echomap回聲地圖﹐由 有你共創有.設計 團隊於7/8(二)在嘖嘖平台進行募資，限量超早鳥最低只要$1,990即可擁有，並可自選5顆國旗圖釘，前100名下單還可加贈「台灣國旗圖釘」，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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