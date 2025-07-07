今夏最狂食肉派對 台南晶英 ROBIN'S 即刻開烤

台南晶英 ROBIN'S 牛排館限時推出「仲夏狂歡吃肉日」，主廚黃國維取材美國南方燒烤文化，講求慢火煙燻讓肉質軟嫩入味，打造帶骨牛小排、豬肋排、香料雞腿、手工香腸等豪邁肉品主餐，搭配特色佐菜與醬汁、海鮮沙拉吧通通無限量供應，即日起至8月28日，每週一至四午晚餐限定。

「仲夏狂歡吃肉日」所推出的系列菜色，均由黃主廚精選優質肉品，並以精湛火候與細膩工藝呈現料理，慢烤帶骨牛小排是將帶骨牛小排以獨門香料醃製三天後，再經碳火慢烤，帶骨邊筋膜在高溫下轉為更加Q彈有嚼勁。

煙燻豬肋排則是以美式肯瓊香料醃漬後燒烤，刷上濃郁BBQ醬，口感香甜、吮指回味。燻烤香料雞腿是將台灣土雞腿用鹽水醃漬後風乾，澆淋醋水提香後烘烤至外皮金黃酥脆。還有由主廚親手灌製的香料豬肉香腸，融合台式肉腸與西方風味，脆口扎實，相當飽足。

為豐富味蕾層次，現場提供三款主廚熬製醬料佐餐，阿拉巴馬白醬是以美乃滋為主，結合奶香與辛香料，特別適合搭配雞腿排，傳統BBQ醬以濃郁番茄為基底，煙燻香氣與甘甜尾韻完美平衡，再來是選用正港墨西哥進口的煙燻辣椒製作的美墨風味辣醬，先將辣椒浸泡於香料番茄醬汁中，經慢火熬煮，中辣溫順，愛吃辣的食饕千萬不要錯過。

配菜部分提供醃漬紫洋蔥、海鹽豆薯條、高麗菜絲沙拉、墨西哥烤玉米以及布里歐麵包，開放自己DIY製作小漢堡，增添用餐趣味。

本次「仲夏狂歡吃肉」活動讓調酒不再只是夜晚限定，平日中午也有調酒師推出行動吧檯現場服務，酒單特選在地食材如關廟鳳梨、冬瓜糖、芒果米麴與懷舊蜜餞來設計，融入府城文化意象，調製出多款色香味俱全的夏日微醺調飲。