遠通電收攜手和泰集團 申辦eTag停車會員抽東京雙人來回機票

遠通電收今宣布，TOYOTA 與 LEXUS 車主透過「My Toyota」或「Lexus Plus」APP，即可快速申辦「eTag自動儲值」及加入「eTag停車會員」，即日起至7月31日止，透過APP開通服務來有機會抽華航日本東京雙人來回機票。

遠通電收今宣布與全台市占率最高的汽車集團「和泰集團」合作，TOYOTA與LEXUS車主透過「My Toyota」或「Lexus Plus」APP，即可快速申辦「eTag自動儲值」及加入「eTag停車會員」，即日起至7月31日止，雙品牌車主透過APP成功開通服務，即可獲得和泰 Points 100 點，還有機會抽中華航日本東京雙人來回機票。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，遠通與uTagGo APP持續深化智慧交通應用，已陸續提供eTag車主免費道路救援、新車賞車、充電及加油地圖等多元服務，致力成為民眾的「智慧生活好夥伴」，此次與和泰集團合作，盼將eTag多元服務更便利地整合進車主熟悉的APP平台中，提升服務可近性與整體行車體驗。

遠通電收說明，活動期間內成功申辦並開通服務的新用戶，可獲得100點和泰Points，不僅可折抵原廠保養、精品、停車及充電等費用，更可至 HOTAI 購商城兌換超過4萬件商品，包含家電3C、食品飲料、居家生活、運動休閒與yoxi搭車金等，還有機會抽中「中華航空日本東京雙人來回機票」。

許耀勳提醒，申辦「eTag自動儲值」並加入「eTag 停車會員」後，費用將自動扣款，能有效降低民眾因誤信「未繳費」簡訊或電子郵件而落入詐騙陷阱的風險。車主也可透過uTagGo APP即時掌握帳務明細，通行與停車費用全都一目了然，安心用車、智慧生活。