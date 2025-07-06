Uber Eats 7月限時優惠買1送1、美食8折起 搭優步小黃也有優惠

外送平台Uber Eats 7月推出一系列優惠活動，回饋全體用戶與Uber One會員，優惠涵蓋美食外送、外帶自取與乘車服務，活動陸續展開，數量有限，送完為止。

自7月2日起至7月15日，Uber Eats全體用戶無需輸入優惠碼，即可享有指定商家品項「買1送1」、「買A送B」等優惠，包括龍鹽酥雞、十盛、昌平炸雞王、老朱店與起家雞等人氣商家。同步推出必勝客大小比薩買1送1活動，另有BT21聯名韓式燒肉個人比薩套餐享7折優惠。此外，優市肌研美白面膜7月底前祭出買1送1優惠，7月16～29日得正也推出輕烏龍鮮奶+粉果條買1送1活動。

即日起至7月29日，全體用戶還可享指定熱銷商品8折起優惠，參與品牌包含漢堡王、八方雲集、摩斯漢堡、大苑子、達美樂與Mateas等，無須輸入優惠碼即可享折扣。

針對Uber One會員，平台亦推出多項專屬優惠，即日起至7月15日輸入「暑假加一」訂購指定商家品項，享買1送1、買A送B等優惠。輸入指定優惠序號單筆單筆滿350元再享8.5折優惠，最高折抵70元。不需輸入序號即可享必勝客麻糬QQ球與夏威夷個人比薩買1送1優惠。

另有期間限定折扣碼「會員七月點」與「會員七月吃」，提供Uber One會員限時美食外送滿額折抵100元與50元。外帶自取亦享優惠，7月輸入「七月享外帶」，單筆滿179元享7折，每筆最高折抵60元。Uber One會員首次使用優快送服務，亦可於7月內輸入「會員送起來」享首趟免運優惠。