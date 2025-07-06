快訊

丹娜絲襲台！釀28傷、2萬餘戶停電 7縣市累計撤離2853人

39年後首個中部登陸中颱 丹娜絲最快今深夜登陸雲嘉南一帶

EASY SHOP聯手康是美直攻200家門市 新品開運褲登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
拓展內衣版圖，EASY SHOP聯手康是美直攻200家門市，新品開運褲7月登場。業者提供
拓展內衣版圖，EASY SHOP聯手康是美直攻200家門市，新品開運褲7月登場。業者提供

台灣國民內衣店EASY SHOP繼今年3月首度進駐康是美100家門市，並創下亮眼銷售成績之後，宣布進一步擴大合作，自即日起再進駐康是美100家門市，全面拓展內衣版圖，總計進駐門市已達200家。

配合此次擴大合作，EASY SHOP同步推出全新商品「開運褲─莫代爾平口內褲3件組」，以舒適親膚的莫代爾面料為主打，提供柔軟無束縛的穿著體驗，象徵舒適開心就開運。

此次的全新商品「EASY SHOP開運盒褲」，7月起在全台新增的100家指定康是美門市限定發售。此外，為回饋廣大消費者，即日起推出限時優惠活動─EASY SHOPx康是美限定商品「任選兩盒再折$100」，包含新品開運盒褲3件組及熱賣品QQ糖內衣，以及輕盈裸感無痕內衣、雲朵蠶絲抗菌內褲3件組。

EASY SHOP指出，此次新品開運盒褲以「好運」、「舒適」、「時尚」為三大主軸，每一件內褲不只是穿的貼身單品，更是幸運能量的日常儀式感。

從裸感、QQ糖內衣到開運褲，EASY SHOP再證國民內衣地位，持續拓展實體通路並與藥妝跨界合作，顛覆傳統內衣內褲只能在專門店或電商購買的印象，讓「買內著」變得就像日常補貨一樣輕鬆方便。

同時，全台門市也支援售後服務讓消費者購物更安心。EASY SHOP第三次聯手康是美，也為市場注入時尚新話題，讓更多女孩的內在隨時都能閃閃發光。

EASY SHOP表示，此次新品開運褲整件採用60支莫代爾親膚面料，柔滑細緻舒適輕盈，仿佛第二肌膚般貼合身形，0.1公分彈力織帶無痕超自在，中腰平口版型包覆不夾臀，舒適零束縛，無痕設計不捲邊，服貼不咬肌膚動靜皆型超好穿，搭配棉感裡襠貼心呵護私密肌。

開運盒褲精選三大「STAY LUCKY」開運色，穿出幸運磁場，包括「水晶粉」：戀愛魔法色，自帶甜美光環，「吸引好人緣」。「鑽石藍」：智慧與冷靜代表，穩定情緒適合專注與思考，考生穿著推薦。「珍珠白」：健康運全開-淨化負能量，像新生般充滿活力。

EASY SHOP強調，EASY SHOP康是美限定開運褲，從裡旺到外滿滿正能量，走路都帶風；3件組精緻包裝，不論是為自己挑選，還是作為實用好禮贈送親友，都是夏日換季的絕佳選擇；穿上開運褲，讓好運緊貼每一天。

康是美 開運

延伸閱讀

瞬間有感！資生堂頂級護膚盛宴「極上夏藏呵護會」 御藏珍珠工藝美學 台北晶華酒店隆重展開

影／警臨檢赫見傳播妹僅剩內褲還暈厥 身旁這東西害她被抓了

震驚全日本！小學狼師涉偷拍女童內褲 還創群組分享照片

夏天穿棉質更熱？內衣貼身比寬鬆好？日服飾大牌揭5大對抗酷熱要訣

相關新聞

Uber Eats 7月限時優惠買1送1、美食8折起 搭優步小黃也有優惠

外送平台Uber Eats 7月推出一系列優惠活動，回饋全體用戶與Uber One會員，優惠涵蓋美食外送、外帶自取與乘車...

全世界最好吃薯條！超人氣「Potato Corner」即將登台

粉絲們再等等！人氣連鎖薯條「Potato Corner」要來台灣了！以創意風味著稱的Potato Corner，被許多人...

堆疊出層次迸發的專屬香氣！香奈兒嘉柏麗全新輕紗柔霧香氛及身體油

「我決定自己的道路，這就是我。」嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）充滿力量的宣言，啟發了以她為名的香氛誕生...

2019年出生送薯條！三商炸雞「買5送6」、摩斯「大冰紅10元」

「三商炸雞」為慶祝7週年，即日起推出「買5送6」限定優惠，即日起至7月16日期間，外帶「5隻雞腿桶」就送「6塊腿排桶」，...

香奈兒助攻「羅浮宮天堂電影院」電影節 經典電影免費看

1931年，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）前往好萊塢，為好萊塢女星及電影設計服裝，為香奈兒（CHANE...

因應颱風來臨 7-ELEVEN設置防颱專區

因應颱風來臨，統一超表示，全台逾7100家7-ELEVEN設置防颱專區，針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、生麵、米、大罐瓶裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。