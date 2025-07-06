快訊

北市放颱風假？網灌爆蔣萬安臉書：今晚想看市長帥一波

不斷更新／丹娜絲來襲！中部5縣市全放颱風假 7日停班課一覽

周一放颱風假？最新風雨預測曝光 明晚前16縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

全世界最好吃薯條！超人氣「Potato Corner」即將登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
已有25年歷史的人氣調味薯條「Potato Corner」即將登台。圖／擷取Potato Corner粉絲頁
已有25年歷史的人氣調味薯條「Potato Corner」即將登台。圖／擷取Potato Corner粉絲頁

粉絲們再等等！人氣連鎖薯條「Potato Corner」要來台灣了！以創意風味著稱的Potato Corner，被許多人譽為「全世界最好吃的調味薯條」，過去是許多民眾出國旅遊必吃的人氣速食。近日在求職網站上，已經出現Potato Corner徵求台灣分店員工的資訊。隨著消息出爐，也令粉絲們十分期待。

自1992年於菲律賓創立的「Potato Corner」，原本由小推車起家，憑藉著美味的餐點快速累積粉絲，目前在全球已有超過2,000間分店，除了菲律賓外，包括美國、加拿大、英國等國家均有分店。另外在中國、香港、新加坡、泰國亦有門市。店內主打將現炸薯條以特製調味料調味，提供有BBQ、起司、黃金甜玉米、芥末、松露、辣味起司等多種口味可供選擇。

近期於求職網站上，已經出現Potato Corner的徵才資訊，並將由代理日本甜甜圈「I'm donut?」、人氣漢堡排「挽肉與米」等品牌的「富錦樹」代理來台。實際開設時間與地點，仍待官方正式公告。

出國旅遊 品牌 菲律賓 薯條 起司 速食

延伸閱讀

2019年出生送薯條！三商炸雞「買5送6」、摩斯「大冰紅10元」

七百人頂35度高溫搶排！甜甜圈「I'm donut？」登台爆人潮 網驚： 真的瘋了

炸雞買5送6、無骨雞塊買1送1！三商炸雞7歲生日慶 爽嗑雞腿＋腿排只要333元 2019出生再送薯條

達美樂「火山披薩大戰」嗆採法律行動 必勝客回應了

相關新聞

全世界最好吃薯條！超人氣「Potato Corner」即將登台

粉絲們再等等！人氣連鎖薯條「Potato Corner」要來台灣了！以創意風味著稱的Potato Corner，被許多人...

堆疊出層次迸發的專屬香氣！香奈兒嘉柏麗全新輕紗柔霧香氛及身體油

「我決定自己的道路，這就是我。」嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）充滿力量的宣言，啟發了以她為名的香氛誕生...

2019年出生送薯條！三商炸雞「買5送6」、摩斯「大冰紅10元」

「三商炸雞」為慶祝7週年，即日起推出「買5送6」限定優惠，即日起至7月16日期間，外帶「5隻雞腿桶」就送「6塊腿排桶」，...

香奈兒助攻「羅浮宮天堂電影院」電影節 經典電影免費看

1931年，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）前往好萊塢，為好萊塢女星及電影設計服裝，為香奈兒（CHANE...

因應颱風來臨 7-ELEVEN設置防颱專區

因應颱風來臨，統一超表示，全台逾7100家7-ELEVEN設置防颱專區，針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、生麵、米、大罐瓶裝...

獨／才開幕1年！韓國「甩鍋雞」連關2間店 全台只剩最後一間

來自韓國的連鎖炒雞「甩鍋雞」自2023年正式登台，目前開設有西門、桃園att、台中中友等3間門市。但是近日包括「桃園at...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。