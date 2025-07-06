全世界最好吃薯條！超人氣「Potato Corner」即將登台

粉絲們再等等！人氣連鎖薯條「Potato Corner」要來台灣了！以創意風味著稱的Potato Corner，被許多人譽為「全世界最好吃的調味薯條」，過去是許多民眾出國旅遊必吃的人氣速食。近日在求職網站上，已經出現Potato Corner徵求台灣分店員工的資訊。隨著消息出爐，也令粉絲們十分期待。

自1992年於菲律賓創立的「Potato Corner」，原本由小推車起家，憑藉著美味的餐點快速累積粉絲，目前在全球已有超過2,000間分店，除了菲律賓外，包括美國、加拿大、英國等國家均有分店。另外在中國、香港、新加坡、泰國亦有門市。店內主打將現炸薯條以特製調味料調味，提供有BBQ、起司、黃金甜玉米、芥末、松露、辣味起司等多種口味可供選擇。

近期於求職網站上，已經出現Potato Corner的徵才資訊，並將由代理日本甜甜圈「I'm donut?」、人氣漢堡排「挽肉與米」等品牌的「富錦樹」代理來台。實際開設時間與地點，仍待官方正式公告。