堆疊出層次迸發的專屬香氣！香奈兒嘉柏麗全新輕紗柔霧香氛及身體油

「我決定自己的道路，這就是我。」嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）充滿力量的宣言，啟發了以她為名的香氛誕生。香奈兒嘉柏麗系列以太陽般和煦的白色花香調，乘載著這位傑出女性熱情洋溢、奔放無拘的靈魂，共涵蓋四款香氛詮釋及三款沐浴、身體與秀髮保養衍生之作，分別提供濃淡不一的香氣程度，可隨心疊擦，為自己創造專屬儀式。

2025年夏季，系列迎來全新「香奈兒嘉柏麗輕紗柔霧香氛」與「香奈兒嘉柏麗絲緞煥亮身體油」。香奈兒嘉柏麗系列是品牌專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）選用茉莉、依蘭依蘭、橙花與格拉斯晚香玉等「白色花卉」，調製出的頂級明亮香氣。而香奈兒以此為謬思，打造出跨越風格與個性、契合每位女性的香氛儀式。兩款全新用香步驟，採用兩種愉悅宜人的全新配方，使肌膚縈繞優雅淡香，增添奢華格調。

做為緻密香氛儀式的第一步，乳霧質地的「香奈兒嘉柏麗輕紗柔霧香氛」介於水潤與清新之間，能讓肌膚做好完美準備，迎接圍繞全身的香氣。將「香奈兒嘉柏麗輕紗柔霧香氛」直接噴於肌膚上平常習慣塗抹香氛的位置，稍待片刻後，再從香奈兒嘉柏麗系列的四款香氛作品中選擇任一款疊擦搭配，便能如疊搭服裝一般突顯昇華香氣。包裝延伸同系列的典雅設計，以多切面玻璃瓶身呈現光澤多變的米色，與金色瓶蓋相互輝映，彰顯香奈兒色彩語彙中的兩大主色調。