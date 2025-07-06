2019年出生送薯條！三商炸雞「買5送6」、摩斯「大冰紅10元」

「三商炸雞」為慶祝7週年，即日起推出「買5送6」限定優惠，即日起至7月16日期間，外帶「5隻雞腿桶」就送「6塊腿排桶」，原價740元，特價333元，現省407元。除此之外，「唰嘴無骨雞塊」現享買1送1優惠，2組優惠價99元。針對三商i美食卡會員，憑會員點數即可於APP兌換生日慶優惠券，「5隻雞腿桶」加贈「6塊腿排桶」方案，憑券特價只要325元。2019年出生的小朋友，活動期間到店出示身分證明，點餐就送「現炸薯條」1份，一起同享慶生喜悅。

必勝客自即日起至9月30日期間，推出「爽喝金牌獨享餐」方案，內含個人比薩、薯金幣、金牌台灣啤酒（330ml），每套129元起。另外還有「爽喝金牌分享餐」，內含2個大比薩與4罐金牌台灣啤酒，優惠價759元起。7月10日還將推出「尖叫星期四」活動，包括和風章魚燒、海鮮、超級總匯、哈辣墨西哥等10種人氣口味比薩，外帶享4折優惠，最多現省461元。

「摩斯漢堡」結合傳統節氣，限時推出「小暑、大暑吃薯日」優惠活動，凡於7月5日至7月7日、7月21日至7月23日，購買薯條並加價10元，即享「大杯冰紅茶」1杯，原價105元，優惠價75元。即日起至8月31日至全台門市，以原價購買蘇打系列飲品、可口可樂、雪碧等飲品，即有機會抽中「東京來回機票」1名。

即日起至7月15日推出多款優惠方案，早餐時段「摩斯豬排堡＋摩斯冰紅茶」原價90元，優惠價79元，以及「草莓蒟蒻冰茶＋哈密瓜／香吉士蘇打／蒟蒻冰茶」，2杯原價150元，優惠價99元。大杯摩斯咖啡或大杯摩斯經典奶茶，第2杯優惠價10元。