香奈兒助攻「羅浮宮天堂電影院」電影節 經典電影免費看

1931年，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）前往好萊塢，為好萊塢女星及電影設計服裝，為香奈兒（CHANEL）與電影世界之間的深厚連結揭開序幕；時至今日，品牌延續嘉柏麗香奈兒在1930年代與電影界激盪的美好火花，這段與創意的特殊連結，仍深植於品牌所有的時尚動向之中，並逐步發展為歷久不衰、形式多元的創意承諾。

延續百年來對電影藝術的支持，以及將經典作品傳遞給廣大觀眾的承諾，香奈兒出任2025年電影節「羅浮宮天堂電影院」（Festival Cinéma Paradiso Louvre）的協力夥伴；7月2日至7月5日期間，除了眾多露天影院場次，亦涵蓋多元表演與DJ演出的音樂節目，以及一系列圍繞「時尚與電影」主題的精選影片，均免費向公眾開放。

「羅浮宮天堂電影院」電影節由mk2與羅浮宮博物館兩大藝術推廣機構聯合策劃，並在今年的活動中，獻映香奈兒品牌大使蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）的2000年電影「死亡日記」（The Virgin Suicides）經典修復版。電影中命運坎坷的里斯本家五姊妹，透過選穿潔白碎花洋裝，襯托出她們內在的單純天真；這服裝風格也是蘇菲亞柯波拉的執導作品的美學印記。她也於7月2日開幕之夜蒞臨現場。