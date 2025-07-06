香奈兒助攻「羅浮宮天堂電影院」電影節 經典電影免費看
1931年，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）前往好萊塢，為好萊塢女星及電影設計服裝，為香奈兒（CHANEL）與電影世界之間的深厚連結揭開序幕；時至今日，品牌延續嘉柏麗香奈兒在1930年代與電影界激盪的美好火花，這段與創意的特殊連結，仍深植於品牌所有的時尚動向之中，並逐步發展為歷久不衰、形式多元的創意承諾。
延續百年來對電影藝術的支持，以及將經典作品傳遞給廣大觀眾的承諾，香奈兒出任2025年電影節「羅浮宮天堂電影院」（Festival Cinéma Paradiso Louvre）的協力夥伴；7月2日至7月5日期間，除了眾多露天影院場次，亦涵蓋多元表演與DJ演出的音樂節目，以及一系列圍繞「時尚與電影」主題的精選影片，均免費向公眾開放。
「羅浮宮天堂電影院」電影節由mk2與羅浮宮博物館兩大藝術推廣機構聯合策劃，並在今年的活動中，獻映香奈兒品牌大使蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）的2000年電影「死亡日記」（The Virgin Suicides）經典修復版。電影中命運坎坷的里斯本家五姊妹，透過選穿潔白碎花洋裝，襯托出她們內在的單純天真；這服裝風格也是蘇菲亞柯波拉的執導作品的美學印記。她也於7月2日開幕之夜蒞臨現場。
香奈兒持續和眾多演員、導演、服裝設計師、製作單位與電影節緊密合作，協助修復經典巨作、支持各大相關機構，更託付知名製作人執導旗下系列形象廣告。除了積極支持 Biarritz、Deauville及釜山 (Busan) 國際影展，參與如名導雷奈（Alain Resnais）經典名作「去年在馬倫巴」（L’Année dernière à Marienbad）的修復工作，並扶持法國電影資料館（Cinémathèque française）及洛杉磯電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）重要機構。品牌更同時透過與導演是枝裕和合作創立的「CHANEL & Cinema – TOKYO LIGHTS」計劃，致力於打造有利於新銳人才脫穎而出的環境。
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