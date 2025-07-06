因應颱風來臨 7-ELEVEN設置防颱專區

因應颱風來臨，統一超表示，全台逾7100家7-ELEVEN設置防颱專區，針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、生麵、米、大罐瓶裝水、常溫飲料、便利用品、冷凍食品等加強門市備貨量，同時更針對離島地區門市導入凍轉藏商品，增加商品多樣性；7-ELEVEN也設置生鮮蔬果、嚴選素材鮮物專區，提供蔬菜、水果及冷凍肉品等多元選擇，即時滿足消費者採買需求。

統一超表示，即日起至7月8日前推出「防颱就近買」優惠商品，指定麵包第2件省10元、統一H2O純水2瓶52元、一度贊指定泡麵任選2件109元、指定電池組合任選第2件5折、指定台啤一罐及御料小館指定商品一包台啤現折20元等商品優惠。

此外，統一超也說，7-ELEVEN針對民眾臨時外出補給需求，整合實體門市與外送業者入口平台「OPEN NOW」24小時一站串聯服務，門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2~5公里內的外送、自取整合式服務，可搭配多重優惠疊加使用。