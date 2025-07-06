獨／才開幕1年！韓國「甩鍋雞」連關2間店 全台只剩最後一間

來自韓國的連鎖炒雞「甩鍋雞」自2023年正式登台，目前開設有西門、桃園att、台中中友等3間門市。但是近日包括「桃園att店」、「中友店」均發布公告，將於7月20日結束營業。隨著兩間店同步熄燈，台灣也將只剩下唯一的西門店。

「甩鍋雞」在韓國擁有百餘間分店，店內主打傳統風格的韓式炒雞，將雞肉與高麗菜、馬鈴薯、年糕等食材，以甩鍋的方式大火翻炒，並透過炙燒工序，讓雞肉皮脆焦香，最後再調味上桌，共計有「BBQ醬炒雞」、「蜂蜜醬香雞」、「經典春川雞」等多種口味，另外店內也以自助吧型態，無限量供應韓式炸雞塊、披薩、韓國魚板湯、炸物等品項。

台灣首間甩鍋雞，自2023年9月於台北西門町開幕，2024年5月又開設桃園att店，同年6月再開中友店。近期中友店與桃園att店，陸續推出用餐優惠，原價每人469元，優惠價399元，吸引不少消費者登門。但是近日中友與桃園att店均發布公告，表示「因各項營運成本不斷加劇，已無力再繼續吸收承擔，因此忍痛做出歇業的決定」，兩間店都將於7月20日結束營業。隨著消息出爐，粉絲們也表示「太快了吧」、「不是開幕不到一年」、「太可惜了，很好吃」。