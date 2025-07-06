韓國女星Jisoo曝光私藏小物 台粉驚喜竟是「它」

韓國人氣女團BLACKPINK正式宣布今年10月將在台灣高雄開唱，近期成員Jisoo金智秀受訪分享私藏愛用小物時，有眼尖粉絲發現，竟是台灣老字號品牌白花油，Jisoo更對Hello Kitty外觀的滾珠瓶愛不釋手，讓不少粉絲直呼「第一次覺得跟BLACKPINK這個靠近！」。

影片中，Jisoo分享許多其日常生活小物，包含軟墊、減壓球、藥袋及髮夾等，且許多都是人氣漫畫卡通圖案，充滿少女心，其中提到一款滾珠瓶時，Jisoo稱是在粉絲見面會時拿到，但因她不懂中文說明，不清楚功效，一直當作香薰油來使用，意外引發廣大粉絲關注，

據悉，該滾珠瓶是台灣老字號品牌白花油，但不少民眾驚呼「怎麼跟印象不一樣！」、「Jisoo一拿變得好國際」；社群Thread也掀起Jisoo風，許多粉絲紛紛發文「被燒到了，手刀購買！」，也有人問「台南好幾家藥局都沒有，哪裡買？」