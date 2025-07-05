丹娜絲來襲 華航高雄往返航班異動

受丹娜絲颱風影響，華航明 (6) 日高雄往返航班異動，其中有取消亦有提前或延後。

航班取消：CI126/CI127 高雄往返東京成田。CI839/CI840 高雄往返曼谷。CI176/CI177 高雄往返大阪。CI132/CI133 高雄往返沖繩。CI583/CI584 高雄往返上海浦東。CI935/CI936 高雄往返香港。

航班提前CI585/CI586 高雄往返深圳。航班延後 (延至 7 日起飛)CI165 首爾仁川飛往高雄。CI103 東京成田飛往高雄。

建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

https://e-comm.china-airlines.com/typhoon_status/SchChg.html