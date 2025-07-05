丹娜絲來襲 華航高雄往返航班異動
受丹娜絲颱風影響，華航明 (6) 日高雄往返航班異動，其中有取消亦有提前或延後。
航班取消：CI126/CI127 高雄往返東京成田。CI839/CI840 高雄往返曼谷。CI176/CI177 高雄往返大阪。CI132/CI133 高雄往返沖繩。CI583/CI584 高雄往返上海浦東。CI935/CI936 高雄往返香港。
航班提前CI585/CI586 高雄往返深圳。航班延後 (延至 7 日起飛)CI165 首爾仁川飛往高雄。CI103 東京成田飛往高雄。
建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
https://e-comm.china-airlines.com/typhoon_status/SchChg.html
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言