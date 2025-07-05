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動靜自若！GUCCI全新網球系列 風雅重返1970

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI從檔案資料庫中1970年代的風格為靈感，發表全新網球系列服裝與配件。圖／GUCCI提供
GUCCI從檔案資料庫中1970年代的風格為靈感，發表全新網球系列服裝與配件。圖／GUCCI提供

在台灣擁有穩定收視的網球，除了以四大公開賽、多位世界級球星知名，同時追求了風度、力量與速度，並在台灣也有不少此項運動的熱愛者。義大利時尚品牌古馳（GUCCI）近日從品牌檔案資料庫中得到靈感，發表全新網球系列商品，也懷舊、也當代，並帶人重返1970的風雅活力。

GUCCI先前曾在2022年與同為義大利的球星Jannik Sinnner結盟，近年Jannik Sinner並力爭上游、至今在ATP排行榜上位居Top 1好位置。本次GUCCI所發表的網球系列則涵蓋女裝、男裝與配件系列，並自品牌1970年代首度發表的網球風格單品重新出發，像是百褶剪裁散發出女性的俐落靈巧，並加以GUCCI的Web織帶點綴，在領片、袖口有著紅白雙色的男士藍色Polo衫，則賦予了懷舊但摩登的義式紳士氣息。

形象廣告中並加碼亮相GUCCI與HEAD合作的限量聯名Speed MP網球拍，其球拍框飾有綠紅綠Web織帶、紅色球線中央並加以雙G標誌。每支球拍均附贈專屬藍色球拍袋，搭配拉鍊口袋與可調式背帶。這個夏天除了在海灘、城市街頭展現自我，網球練習場邊（上）也可以是個人的時尚伸展台，在每一次全力揮拍或場邊歇息之際，動靜皆有型。

網球系列白色T恤，27,000元。圖／GUCCI提供
網球系列白色T恤，27,000元。圖／GUCCI提供
得宜合身的剪裁，讓網球場上或場邊、動靜自若。圖／GUCCI提供
得宜合身的剪裁，讓網球場上或場邊、動靜自若。圖／GUCCI提供
Ace白色休閒鞋，32,000元。圖／GUCCI提供
Ace白色休閒鞋，32,000元。圖／GUCCI提供
GG Supreme經典帆布休閒旅行提袋，62,300元。圖／GUCCI提供
GG Supreme經典帆布休閒旅行提袋，62,300元。圖／GUCCI提供
網球系列深綠色針織上衣，63,000元。圖／GUCCI提供
網球系列深綠色針織上衣，63,000元。圖／GUCCI提供

Gucci 品牌 義大利

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