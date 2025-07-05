動靜自若！GUCCI全新網球系列 風雅重返1970

在台灣擁有穩定收視的網球，除了以四大公開賽、多位世界級球星知名，同時追求了風度、力量與速度，並在台灣也有不少此項運動的熱愛者。義大利時尚品牌古馳（GUCCI）近日從品牌檔案資料庫中得到靈感，發表全新網球系列商品，也懷舊、也當代，並帶人重返1970的風雅活力。

GUCCI先前曾在2022年與同為義大利的球星Jannik Sinnner結盟，近年Jannik Sinner並力爭上游、至今在ATP排行榜上位居Top 1好位置。本次GUCCI所發表的網球系列則涵蓋女裝、男裝與配件系列，並自品牌1970年代首度發表的網球風格單品重新出發，像是百褶剪裁散發出女性的俐落靈巧，並加以GUCCI的Web織帶點綴，在領片、袖口有著紅白雙色的男士藍色Polo衫，則賦予了懷舊但摩登的義式紳士氣息。