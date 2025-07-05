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李浚赫化身法式美男現身Bellavita 相挺Roger Vivier台灣15周年

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一身黑色的李浚赫，不忘以手指愛心放送、大方「撒糖」。記者林士傑／攝影
一身黑色的李浚赫，不忘以手指愛心放送、大方「撒糖」。記者林士傑／攝影

法國時尚品牌Roger Vivier創立於1963年，並在1965年發表了經典的Belle Vivier「方釦」（鞋）設計。品牌今年為慶祝進駐Bellavita的15周年、以及方釦問世60周年，特別邀請人氣韓星李浚赫出席並發表2025秋冬新品，詮釋雋永的法式奢華。

活動中李浚赫分享了他對Roger Vivier的印象就是常出現在藝術性的電影中，因此品牌的藝術風格也特別鮮明。他自曝平常造型原則是「鞋履先行」、先挑選當天穿著的鞋款、再以此進行全身搭配。同時逛店時他也特別留意到本季的藤編包款像是Flower Strass奶油白牛皮藤編花鑽晚宴包、Flower Strass銀色金屬山羊皮藤編包，都展現了手工、優雅的法式風情，並成為他想送禮的饋贈之選。

由於今年正是經典Belle Vivier系列的60周年，品牌創意總監Gherardo Felloni因而將藝術性加入了本季設計，推出像是鑽扣Belle Vivier與台灣15周年限定的Viv’ Skate鞋款；新品另外結合了丹寧、涼鞋為主題，帶來Slidy Viv日本丹寧厚底鑽扣涼鞋、Viv Skate日本丹寧鑽扣休閒鞋，而Viv run light石英灰科技布料鑽扣涼鞋、Viv run light黑色科技布料水晶扣涼鞋也都有著波浪的運動鞋底結構，輕快時髦。

值得一提的，Roger Vivier帶來的法式風格並非女性獨享，李浚赫造型便選穿了一雙RV Tuxedo黑色絲絨男生樂福鞋，並在專訪時大讚鞋款兼具造型與穿著的舒適感；同時西裝領片上再別上一副Flowere Strass淡金色花鑽別針，畫龍點睛，也呈現優雅、輕奢的法式紳士風格。

Slidy Viv日本丹寧厚底鑽扣涼鞋，54,000元。圖／Roger Vivier提供
Slidy Viv日本丹寧厚底鑽扣涼鞋，54,000元。圖／Roger Vivier提供
Viv Choc摩卡色小牛皮淡金扣托特包，80,000元。圖／Roger Vivier提供
Viv Choc摩卡色小牛皮淡金扣托特包，80,000元。圖／Roger Vivier提供
Flowere Strass淡金色花鑽別針，13,000元。圖／Roger Vivier提供
Flowere Strass淡金色花鑽別針，13,000元。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier淡金色金屬牛皮方扣保齡球包，10萬3,000元。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier淡金色金屬牛皮方扣保齡球包，10萬3,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier除展現優雅的法式風情，更以經典方釦擁有高辨識度。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier除展現優雅的法式風情，更以經典方釦擁有高辨識度。圖／Roger Vivier提供
韓星李浚赫今日化身法式美男，出席Roger Vivier台灣15周年、品牌60周年的特別活動。記者林士傑／攝影
韓星李浚赫今日化身法式美男，出席Roger Vivier台灣15周年、品牌60周年的特別活動。記者林士傑／攝影
Viv Choc Royal Hobo牛奶糖小羊皮包款，12萬元。圖／Roger Vivier提供
Viv Choc Royal Hobo牛奶糖小羊皮包款，12萬元。圖／Roger Vivier提供
Flower Strass奶油白牛皮藤編花鑽晚宴包，17萬9,000元。圖／Roger Vivier提供
Flower Strass奶油白牛皮藤編花鑽晚宴包，17萬9,000元。圖／Roger Vivier提供
李浚赫出席穿著的RV Tuxedo黑色絲絨男生樂福鞋，44,000元。圖／Roger Vivier提供
李浚赫出席穿著的RV Tuxedo黑色絲絨男生樂福鞋，44,000元。圖／Roger Vivier提供
Viv Skate系列台灣限定款白色小牛皮黑色方扣白鑽休閒鞋，58,000元。圖／Roger Vivier提供
Viv Skate系列台灣限定款白色小牛皮黑色方扣白鑽休閒鞋，58,000元。圖／Roger Vivier提供
Viv run light黑色科技布料水晶扣涼鞋，50,900元。圖／Roger Vivier提供
Viv run light黑色科技布料水晶扣涼鞋，50,900元。圖／Roger Vivier提供
李浚赫今日出席Roger Vivier活動，並與台灣迪生董事總經理Gary劉汝熹（右）、Roger Vivier品牌副總經理Gina Chen（左）一同合影。記者林士傑／攝影
李浚赫今日出席Roger Vivier活動，並與台灣迪生董事總經理Gary劉汝熹（右）、Roger Vivier品牌副總經理Gina Chen（左）一同合影。記者林士傑／攝影

品牌 日本 黑色

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