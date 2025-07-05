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李浚赫化身法式美男現身Bellavita 相挺Roger Vivier台灣15周年
法國時尚品牌Roger Vivier創立於1963年，並在1965年發表了經典的Belle Vivier「方釦」（鞋）設計。品牌今年為慶祝進駐Bellavita的15周年、以及方釦問世60周年，特別邀請人氣韓星李浚赫出席並發表2025秋冬新品，詮釋雋永的法式奢華。
活動中李浚赫分享了他對Roger Vivier的印象就是常出現在藝術性的電影中，因此品牌的藝術風格也特別鮮明。他自曝平常造型原則是「鞋履先行」、先挑選當天穿著的鞋款、再以此進行全身搭配。同時逛店時他也特別留意到本季的藤編包款像是Flower Strass奶油白牛皮藤編花鑽晚宴包、Flower Strass銀色金屬山羊皮藤編包，都展現了手工、優雅的法式風情，並成為他想送禮的饋贈之選。
由於今年正是經典Belle Vivier系列的60周年，品牌創意總監Gherardo Felloni因而將藝術性加入了本季設計，推出像是鑽扣Belle Vivier與台灣15周年限定的Viv’ Skate鞋款；新品另外結合了丹寧、涼鞋為主題，帶來Slidy Viv日本丹寧厚底鑽扣涼鞋、Viv Skate日本丹寧鑽扣休閒鞋，而Viv run light石英灰科技布料鑽扣涼鞋、Viv run light黑色科技布料水晶扣涼鞋也都有著波浪的運動鞋底結構，輕快時髦。
值得一提的，Roger Vivier帶來的法式風格並非女性獨享，李浚赫造型便選穿了一雙RV Tuxedo黑色絲絨男生樂福鞋，並在專訪時大讚鞋款兼具造型與穿著的舒適感；同時西裝領片上再別上一副Flowere Strass淡金色花鑽別針，畫龍點睛，也呈現優雅、輕奢的法式紳士風格。
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