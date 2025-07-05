第二屆《永續好日子》登場！松菸變身全民綠色派對　玩轉SDGs抽大獎

由聯合線上主辦第二屆《永續好日子》展覽活動今天（7月5日）登場，今、明兩天於台北松山文創園區展開結合永續教育、互動體驗、音樂與市集的周末派對，一早便吸引大批民眾熱情參與。今年活動以永續的日常實踐為核心，打造SDGs主題特展、永續生活市集、好日活動、音樂演唱會等4大展區，還有好日電影院、DIY手作體驗，成為不分年齡、全民共學的永續實踐場。

今早《永續好日子》開幕式邀請台北市副市長林奕華、台北市青年局長周羿希、台中市政府觀光旅遊局長陳美秀、家樂福永續長暨文教基金會執行長蘇小真、富邦金控人資長暨永續發展處處長資深副總經理劉菁宜等嘉賓共襄盛舉。

聯合線上總經理官振萱表示，今年適逢聯合國永續發展目標（SDGs）10周年，聯合國公布了17項永續發展目標的全球成績單，而聯合線上也彙整出台灣的永續成績單與17項目標的進度，在展區中呈現，將這些沉重但重要的議題，透過闖關活動讓民眾深入認識。

這次展覽現場更將許多去年布展留下的輸出物重新利用，官振萱分享，例如工作人員身上的小廢包，就是由去年展覽的透風帆布製成，每個都有獨一無二的圖樣；今年展區則大量運用庫存的聯合報，透過特殊印刷方式，將展出的文字、圖片重新印製做成資訊展板，碳排放量是使用一次性展板的43分之1。

官振萱強調，去年第一屆展出吸引2萬多人參與，成果超乎預期，期盼這不只是一場永續活動，也是串連企業、NPO、NGO、政府與媒體一起成為永續夥伴的永續平台。

台北市副市長林奕華今年再度參與活動，強調活動標語「算我一份子」非常重要，很高興看到越來越多企業加入倡議，希望永續成為全民運動，《永續好日子》的誕生更象徵帶動民眾轉變看待永續的態度。而政府也透過新政策推行，將永續落實到日常生活，也讓民眾逐漸接受永續新趨勢。

長期支持動物福利與永續行動的家樂福永續長暨文教基金會執行長蘇小真表示，今天要告別過去不永續、不循環的世界，但從認識永續到在生活實踐並不容易，跨領域合作是關鍵。

蘇小真透露，2025年底前家樂福將下架格子籠雞蛋，未來只販售符合動物福利的雞蛋，期望將永續理念真正落實於民眾的日常生活中。無論是個人飲食習慣或企業經營，她相信許多改變並非無法實現，也期待《永續好日子》未來成為全台響應永續行動的重要活動。

在聯合國永續發展目標（SDGs）即將滿10年之際，《永續好日子》活動現場結合17項永續發展目標，設立「SDGs特務大聯盟」主題展區。民眾將化身「永續特務」，在入口處的4大主題中，挑選感興趣的永續議題，跟隨動線指引，穿梭各展區完成任務挑戰，親自透過視覺與行動了解全球永續趨勢，並反思個人日常選擇對地球的影響。

民眾只要完成指定任務挑戰，即可參與現場抽獎，有機會抽中Ｍotorola最新摺疊手機razr 60 ULTRA與razr 60、CHIMEI奇美65型4K GoogleTV連網液晶顯示器、伊萊克斯極適家居900雙效涼風循環頂級空淨機等限量好禮。許多家長特別帶著孩子前來參與，也有不少民眾組隊闖關，展現對永續議題的熱情與行動力。

此外，現場也聚集16家跨界品牌攤位，包括家樂福、統一超商、富邦金控、聯合利華等，展示其在供應鏈管理、包裝減量、能源轉型等面向的永續實踐，讓民眾透過互動遊戲與體驗環節，了解品牌背後的綠色創新行動。