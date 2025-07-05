Tiffany銀飾造型甜點太夢幻！Blue Box Café Taipei 夏季新菜來了

珠寶品牌Tiffany & Co.在亞洲設立的首間咖啡廳「Blue Box Café Taipei」，由星廚林明健（Chef Kin）融合優雅格調與當令風味，以細緻手法演繹盛夏食材，推出夏季新菜。其中一道甜點「榛果巧克力慕絲、香檳雪酪」，以巧克力外殼打造成「Return to Tiffany®」系列純銀Full Heart 鏈墜造型，真的超夢幻！

主廚林明健以細緻手法演繹盛夏食材，呈現一道道色彩斑斕、風味清新的前菜與主餐，尤其本季如珠寶般精巧的甜點，更是吸睛。「榛果巧克力慕絲、香檳雪酪」採純銀Full Heart 鏈墜造型，以薄脆透香的白巧克力外殼，包裹層層內餡，榛果慕斯濃郁滑順，柚子帕林奶餡交織清香酸甜，香草杏仁蛋糕鬆軟細膩，搭配以香檳貴婦VCP 凱歌香檳製成的雪酪，在清爽果酸中，為甜點增添優雅氣息。

另一道甜點「麝香葡萄千層、四季春雪糕」融合台灣茶香，酥脆千層夾入果韻與茶韻，手工酥皮層次分明，奶油與焦糖香氣濃郁，香草英式蛋奶醬柔滑潤口，與麝香葡萄醬、新鮮果粒交織出酸甜層次；一旁搭配以台灣四季春茶低溫萃取製成的雪酪，下方以金箔點綴添一抹雅致，呈現一道兼具視覺美感與味覺層次的輕奢甜點。

在前菜方面，「布拉塔起司、桃子、季節時蔬沙拉」以布拉塔起司搭佐當季桃子的柔甜與玉米的清脆鮮甜，呈現夏日的輕盈節奏。「香煎干貝、甜豆、燉甜椒、蒔蘿」選用北海道生食級干貝香煎至微焦金黃，搭配以甜椒慢燉而成的巴斯克風味醬汁，帶微辛尾韻，佐以甜豆仁與嫩豆苗增添爽脆口感，再添上蒔蘿點綴，風味層次分明。

主菜「嫩煎海鱺魚、花椰菜、豆豉、 檸檬蒜香湯」將海鱺魚煎至表皮金黃、內裡細嫩，佐以檸檬蒜香湯，恰到好處地引出魚肉鮮甜，而豆豉炒青花菜與櫻桃蘿蔔增添鹹香與脆感，能品味到豐美海味。蔬食主菜「蔬菜義大利餃、玉米、羅勒」選用夏季盛產的綠竹筍、香菇與香草入餡，佐以玉米與奶油雙醬，羅勒油添草本香氣，枸杞點綴微酸果韻，清爽中展現蔬食層次。

「墨西哥脆皮雞胸、檸檬洋芋、綠橄欖」在雞胸表面覆上玉米脆片，煎至金黃酥香，搭配以雞高湯、檸檬與蘿蔔燉煮的洋芋，綴以綠橄欖與香草，風味輕盈俐落。「緬因龍蝦、菠菜燉飯、康堤起司」緬因龍蝦鮮嫩飽滿，與菠菜燉飯相襯，康堤起司融入其中，增添鹹香厚韻，甜椒與花椰菜增添口感，濃中有緩，層次平衡。