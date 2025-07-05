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Tiffany銀飾造型甜點太夢幻！Blue Box Café Taipei 夏季新菜來了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
主菜「緬因龍蝦、菠菜燉飯、康堤起司」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「緬因龍蝦、菠菜燉飯、康堤起司」。圖／Blue Box Café Taipei提供

珠寶品牌Tiffany & Co.在亞洲設立的首間咖啡廳「Blue Box Café Taipei」，由星廚林明健（Chef Kin）融合優雅格調與當令風味，以細緻手法演繹盛夏食材，推出夏季新菜。其中一道甜點「榛果巧克力慕絲、香檳雪酪」，以巧克力外殼打造成「Return to Tiffany®」系列純銀Full Heart 鏈墜造型，真的超夢幻！

主廚林明健以細緻手法演繹盛夏食材，呈現一道道色彩斑斕、風味清新的前菜與主餐，尤其本季如珠寶般精巧的甜點，更是吸睛。「榛果巧克力慕絲、香檳雪酪」採純銀Full Heart 鏈墜造型，以薄脆透香的白巧克力外殼，包裹層層內餡，榛果慕斯濃郁滑順，柚子帕林奶餡交織清香酸甜，香草杏仁蛋糕鬆軟細膩，搭配以香檳貴婦VCP 凱歌香檳製成的雪酪，在清爽果酸中，為甜點增添優雅氣息。

另一道甜點「麝香葡萄千層、四季春雪糕」融合台灣茶香，酥脆千層夾入果韻與茶韻，手工酥皮層次分明，奶油與焦糖香氣濃郁，香草英式蛋奶醬柔滑潤口，與麝香葡萄醬、新鮮果粒交織出酸甜層次；一旁搭配以台灣四季春茶低溫萃取製成的雪酪，下方以金箔點綴添一抹雅致，呈現一道兼具視覺美感與味覺層次的輕奢甜點。

在前菜方面，「布拉塔起司、桃子、季節時蔬沙拉」以布拉塔起司搭佐當季桃子的柔甜與玉米的清脆鮮甜，呈現夏日的輕盈節奏。「香煎干貝、甜豆、燉甜椒、蒔蘿」選用北海道生食級干貝香煎至微焦金黃，搭配以甜椒慢燉而成的巴斯克風味醬汁，帶微辛尾韻，佐以甜豆仁與嫩豆苗增添爽脆口感，再添上蒔蘿點綴，風味層次分明。

主菜「嫩煎海鱺魚、花椰菜、豆豉、 檸檬蒜香湯」將海鱺魚煎至表皮金黃、內裡細嫩，佐以檸檬蒜香湯，恰到好處地引出魚肉鮮甜，而豆豉炒青花菜與櫻桃蘿蔔增添鹹香與脆感，能品味到豐美海味。蔬食主菜「蔬菜義大利餃、玉米、羅勒」選用夏季盛產的綠竹筍、香菇與香草入餡，佐以玉米與奶油雙醬，羅勒油添草本香氣，枸杞點綴微酸果韻，清爽中展現蔬食層次。

「墨西哥脆皮雞胸、檸檬洋芋、綠橄欖」在雞胸表面覆上玉米脆片，煎至金黃酥香，搭配以雞高湯、檸檬與蘿蔔燉煮的洋芋，綴以綠橄欖與香草，風味輕盈俐落。「緬因龍蝦、菠菜燉飯、康堤起司」緬因龍蝦鮮嫩飽滿，與菠菜燉飯相襯，康堤起司融入其中，增添鹹香厚韻，甜椒與花椰菜增添口感，濃中有緩，層次平衡。

前菜「布拉塔起司、桃子、季節時蔬沙拉」。圖／Blue Box Café Taipei提供
前菜「布拉塔起司、桃子、季節時蔬沙拉」。圖／Blue Box Café Taipei提供
前菜「香煎干貝、甜豆、燉甜椒、蒔蘿」。圖／Blue Box Café Taipei提供
前菜「香煎干貝、甜豆、燉甜椒、蒔蘿」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「墨西哥脆皮雞胸、檸檬洋芋、綠橄欖」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「墨西哥脆皮雞胸、檸檬洋芋、綠橄欖」。圖／Blue Box Café Taipei提供
蔬食主菜「蔬菜義大利餃、玉米、羅勒」。圖／Blue Box Café Taipei提供
蔬食主菜「蔬菜義大利餃、玉米、羅勒」。圖／Blue Box Café Taipei提供
甜點「麝香葡萄千層、四季春雪糕」。圖／Blue Box Café Taipei提供
甜點「麝香葡萄千層、四季春雪糕」。圖／Blue Box Café Taipei提供
位於信義新天地A9館的「Blue Box Café Taipei」是珠寶品牌Tiffany & Co. 在亞洲設立的首間咖啡廳。圖／Blue Box Café Taipei提供
位於信義新天地A9館的「Blue Box Café Taipei」是珠寶品牌Tiffany & Co. 在亞洲設立的首間咖啡廳。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「嫩煎海鱺魚、花椰菜、豆豉、 檸檬蒜香湯」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「嫩煎海鱺魚、花椰菜、豆豉、 檸檬蒜香湯」。圖／Blue Box Café Taipei提供
甜點「榛果巧克力慕絲、香檳雪酪」（右）以巧克力外殼打造成「Return to Tiffany®」系列純銀Full Heart 鏈墜造型。圖／摘自Tiffany & Co.官網（左）、Blue Box Café Taipei提供
甜點「榛果巧克力慕絲、香檳雪酪」（右）以巧克力外殼打造成「Return to Tiffany®」系列純銀Full Heart 鏈墜造型。圖／摘自Tiffany & Co.官網（左）、Blue Box Café Taipei提供

巧克力 甜點 起司

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