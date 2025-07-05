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任天堂Switch 2開賣前搶先玩 螢幕、控制器都變大 滑鼠模式更多玩法

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Switch 2的螢幕尺寸升級7.9吋，但主機本體厚度仍保持在13.9mm輕薄設計，實際手持使用螢幕放大超有感。記者黃筱晴／攝影
Switch 2的螢幕尺寸升級7.9吋，但主機本體厚度仍保持在13.9mm輕薄設計，實際手持使用螢幕放大超有感。記者黃筱晴／攝影

任天堂官方舉辦的「Nintendo Switch 2體驗會TAIPEI」7月5日、6日於台北圓山花博爭豔館熱鬧進行中，事前幸運抽選中籤的玩家們可以搶先在7月10日正式開賣前，體驗最新主機與多款主打遊戲的魅力。

相較於前代的6.2吋螢幕，Switch 2的螢幕尺寸升級7.9吋，但主機本體厚度仍保持在13.9mm輕薄設計，實際手持使用螢幕放大超有感，螢幕畫素支援最高達120fps的畫面更新率，帶來更流暢的畫面體驗。HDR技術則可讓畫面色彩更鮮明生動，搭配全新底座可在大螢幕上享受最高4K的畫質。

Joy-Con 2控制器也大幅更改設計，與主機改採磁吸式連接，尺寸隨著機身也放大，HD震動功能可隨著遊戲內容感受到細微的震動，帶來更身歷其境的操作手感對應。另外特別的是還新增了滑鼠操作模式，依據不同遊戲還可以單獨或同時使用左右控制器滾動操作，實際使用操作相當靈敏真的就像滑鼠一樣，大大提升遊戲互動體驗。

Switch 2也採用了全新的轉軸式支架，支援更大角度調整，放在桌上使用更方便，在主機頂部也新增了USB Type-C接口，可與攝影機連接或在遊戲同時充電，新版底座則是內建了散熱風扇，有效協助主機散熱。

功能上，Switch 2另一個最大亮點，是搭配攝影機配件使用可以更有互動性，除了可以使用任天堂首次推出的「GameChat」遊戲聊天功能，可在玩遊戲的同時與朋友共享遊戲畫面，語音互動聊天外，現場也設置了《超級瑪利歐派對 空前盛會Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV》區域，讓玩家們可以組隊玩聲音與動作偵測的互動遊戲。

體驗會一進場迎接玩家的就是首發遊戲《瑪利歐賽車世界》體驗區，大獎賽區共設置了60組遊玩區域，可單人、雙人遊玩，還有可讓24名玩家同時上場刺激競速的「生存賽」，現場第2大區域則是預計7月17日發售的《咚奇剛 蕉力全開》體驗區，設置了50組主機。

另外，也針對攝影機、麥克風與滑鼠功能設置了《超級瑪利歐派對 空前盛會Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV》專屬體驗區，新增專屬Switch 2的《空前盛會TV》附加內容，加入專門對應的20種小遊戲，滑鼠體驗區提供了6款小遊戲試玩，包括電流急急棒、迴力車、噴漆等，可以現場感受全新操作玩法。

攝影機體驗則是能隨機試玩「庫巴舞台」3款互動遊戲，攝影機會先抓取玩家頭像，進入遊戲中與庫巴大魔王一起互動，這部分的體驗需要全身動起來、有時還要大吼大叫，非常適合多人聚會遊玩。

現場提供體驗的新遊戲還有類似「輪椅籃球」的《拖曳 & 突破》，需要雙手使用Joy-Con 2控制器的滑鼠功能操作，另外還有任天堂《Nintendo Switch 2秘密展》、《星之卡比 探索發現Nintendo Switch 2 Edition + 星耀世界》、《薩爾達傳說 曠野之息Nintendo Switch 2 Edition》、《薩爾達傳說 王國之淚Nintendo Switch 2 Edition》、《Nintendo GameCube – Nintendo Classics》等陣容。

這次體驗會也超有誠意帶來10款第三方遊戲，包括《歡迎光臨！塔麻歌子開心鎮Nintendo Switch 2 Edition》、《勇氣默示錄FLYING FAIRY HD Remaster》、《霍格華茲的傳承》、《黑帝斯 2》、《雙影奇境Split Fiction》、《信長之野望 新生with威力加強版Complete Edition》、《狂野之心 S》、《快打旋風 6》，以及18+區域的《電馭叛客2077：終極版》和《人中之龍0誓約的場所 導演剪輯版》。

任天堂Switch 2單機價格為14,380元，瑪利歐賽車世界同捆組合售價15,580元。手邊沒有Switch的新玩家當然是建議直接入手Switch 2，家庭玩家首推入手瑪利歐系列新遊戲。現有Switch玩家若追求更大螢幕、更多更細緻的遊戲體驗，以及更強大的社交互動性，可以考慮升級。

任天堂Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組合售價15,580元。記者黃筱晴／攝影
任天堂Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組合售價15,580元。記者黃筱晴／攝影
Joy-Con 2控制器與主機改採磁吸式連接。記者黃筱晴／攝影
Joy-Con 2控制器與主機改採磁吸式連接。記者黃筱晴／攝影
Switch 2螢幕尺寸升級7.9吋，但主機本體厚度仍保持在13.9mm輕薄設計。記者黃筱晴／攝影
Switch 2螢幕尺寸升級7.9吋，但主機本體厚度仍保持在13.9mm輕薄設計。記者黃筱晴／攝影
攝影機體驗區可試玩「庫巴舞台」3款互動遊戲，攝影機會先抓取玩家頭像，進入遊戲中與庫巴大魔王一起互動。記者黃筱晴／攝影
攝影機體驗區可試玩「庫巴舞台」3款互動遊戲，攝影機會先抓取玩家頭像，進入遊戲中與庫巴大魔王一起互動。記者黃筱晴／攝影
Joy-Con 2控制器改採磁吸式連接，尺寸隨著機身變大也放大。記者黃筱晴／攝影
Joy-Con 2控制器改採磁吸式連接，尺寸隨著機身變大也放大。記者黃筱晴／攝影
《拖曳 & 突破》需要雙手使用Joy-Con 2控制器的滑鼠功能遊玩。記者黃筱晴／攝影
《拖曳 & 突破》需要雙手使用Joy-Con 2控制器的滑鼠功能遊玩。記者黃筱晴／攝影
《瑪利歐賽車世界》體驗區，大獎賽區共設置了60組遊玩區域，可單人、雙人遊玩。記者黃筱晴／攝影
《瑪利歐賽車世界》體驗區，大獎賽區共設置了60組遊玩區域，可單人、雙人遊玩。記者黃筱晴／攝影
搭配另外加購的攝影機配件，可以解鎖更多遊戲玩法。記者黃筱晴／攝影
搭配另外加購的攝影機配件，可以解鎖更多遊戲玩法。記者黃筱晴／攝影
《瑪利歐賽車世界》生存賽體驗區，可讓24名玩家同時上場刺激競速。記者黃筱晴／攝影
《瑪利歐賽車世界》生存賽體驗區，可讓24名玩家同時上場刺激競速。記者黃筱晴／攝影
《咚奇剛 蕉力全開》設置了50組體驗區供體驗。記者黃筱晴／攝影
《咚奇剛 蕉力全開》設置了50組體驗區供體驗。記者黃筱晴／攝影
滑鼠體驗區可以試玩《超級瑪利歐派對 空前盛會Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV》6款小遊戲。記者黃筱晴／攝影
滑鼠體驗區可以試玩《超級瑪利歐派對 空前盛會Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV》6款小遊戲。記者黃筱晴／攝影
滑鼠體驗區可以試玩《超級瑪利歐派對 空前盛會Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV》6款小遊戲。記者黃筱晴／攝影
滑鼠體驗區可以試玩《超級瑪利歐派對 空前盛會Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV》6款小遊戲。記者黃筱晴／攝影
任天堂官方舉辦的「Nintendo Switch 2體驗會TAIPEI」7月5日、6日於台北圓山花博爭豔館舉行。記者黃筱晴／攝影
任天堂官方舉辦的「Nintendo Switch 2體驗會TAIPEI」7月5日、6日於台北圓山花博爭豔館舉行。記者黃筱晴／攝影
Joy-Con 2新增滑鼠操作模式，依據不同遊戲還可以單獨或同時使用左右控制器滾動操作。記者黃筱晴／攝影
Joy-Con 2新增滑鼠操作模式，依據不同遊戲還可以單獨或同時使用左右控制器滾動操作。記者黃筱晴／攝影
攝影機體驗區可試玩「庫巴舞台」3款互動遊戲，攝影機會先抓取玩家頭像，進入遊戲中與庫巴大魔王一起互動。記者黃筱晴／攝影
攝影機體驗區可試玩「庫巴舞台」3款互動遊戲，攝影機會先抓取玩家頭像，進入遊戲中與庫巴大魔王一起互動。記者黃筱晴／攝影
Switch 2體驗會現場提供多款遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影
Switch 2體驗會現場提供多款遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影
Nintendo Switch 2體驗會展示了販售組合與官方推出的周邊配件。記者黃筱晴／攝影
Nintendo Switch 2體驗會展示了販售組合與官方推出的周邊配件。記者黃筱晴／攝影

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