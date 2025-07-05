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甜甜圈I'm donut？開幕首日爆負評剩1.6星 業者急致歉：今起發號碼牌

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
日本的人氣甜甜圈「I'm donut？」 7月4日開幕當天引爆排隊人潮。記者陳睿中／攝影
日本的人氣甜甜圈「I'm donut？」 7月4日開幕當天引爆排隊人潮。記者陳睿中／攝影

來自日本的人氣甜甜圈「I'm donut？」 7月4日開幕當天引爆排隊人潮，人龍超過400公尺，許多網友現場久候數個小時因為完售無法買到，引發網友怨言，店家被負評灌爆，Google評論也只剩1.6顆星。業者昨夜緊急發公告致歉，表示「我們對無法購買到商品的顧客感到萬分遺憾。」店家同時改變購買規則，「今天起每人限購數量由 30 顆調整為 15 顆。每日上午 9:00 起發放號碼牌 230 張，其餘顧客為候補。」

「I'm donut？」台灣首店由富錦樹集團引進，是亞洲首間海外分店。店內的甜甜圈以雲朵般的鬆軟溼潤口感著稱，提供12種不同口味，包括原味、抹茶、可可、草莓巧克力生法蘭奇、楓糖生火腿等，以及用台灣特色元素設計的「超台灣」、「香蕉奶茶」以及「水果帕妃」等3款台灣限定口味，整體產品售價為每顆58～128元。

開幕首日由於排隊亂象百出，疑似有黃牛重複插隊、大量購買等狀況，引發排隊民眾不滿，因此狂刷負評「第一天排隊九個小時的人應該要發號碼牌應變措施。飢餓行銷又這樣應對，非常糟糕」、「排一整天一場空」、「排隊8小時 什麼都沒有」、「超級不好吃，還要排很久」、「這行銷方式不能接受，我去日本吃」。

回應民眾抱怨，店家緊急發出致歉公告，「我們對無法購買到商品的顧客感到萬分遺憾，我們也深刻檢討，許多顧客未即時收到通知，導致現場誤解與不便，對此再次致上誠摯的歉意。有收到關於大量插隊的訊息，今日（7/5）我們已經安排了4位工作人員進行管理，在此再次懇請大家配合。」

「I'm donut？」 在台提供有12種口味。記者陳睿中／攝影
「I'm donut？」 在台提供有12種口味。記者陳睿中／攝影

日本 負評

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