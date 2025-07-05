世界末日也要買！民眾睡一排搶「I'm donut？」甜甜圈　門口變野營場

來自日本的超人氣甜甜圈「I’m donut？」台灣首店在7月4日上午正式開幕，現場匯聚近千人排隊等候。也因排隊人數眾多，業者緊急於4日晚間調整購買規則，期盼能夠減少消費糾紛。但是在網路謠傳的「世界末日」前一夜，仍可見到已有約40、50組民眾打地鋪排隊，而且棉被、地墊、摺椅等裝備齊全，讓店門口化身成為「大型野營場」，引發其他路人的注目。

在東京就曾引爆強烈話題的「I’m donut？」，乃是日本極具話題性的創意甜甜圈，甚至連山下智久都曾拍照打卡。此次首度登台，提供有12種口味的甜甜圈，其中包含3款台灣限定款。在開幕首日，現場人龍長達700、800人，隊伍在東區繞行兩大圈。但龐大的人潮之下，也傳出有黃牛代購、民眾「解壓縮」等排隊亂象，更有許多人在歷經數小時的排隊之後，才發現商品已經銷售一空。因此店家也被網友們一星瘋狂洗版。

為了改進消費體驗，品牌也緊急調整購買規則，其中每人限購數量由「30顆」調整為「15顆」，並於每日上午9:00起發放號碼牌「230張」，其餘顧客為候補，將視現場出貨狀況開放購買。